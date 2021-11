Czasy dominacji Cristiano Ronaldo i Leo Messiego w plebiscycie Złotej Piłki dobiegły już końca, choć Argentyńczyk i w tym roku należy do grona ścisłych faworytów.



Wielką szansę na zdobycie prestiżowej nagrody od redakcji "France Football" ma rzecz jasna także Robert Lewandowski. Sporo mówiło się także o kandydaturach Karima Benzemy oraz Jorginho, którzy także powinni zająć czołowe lokaty.

As Sportu 2021. Kto zasłużył na awans do 1/4 finału? Nie zaznaczono żadnej odpowiedzi ! As Sportu 2021. Kto zasłużył na awans do 1/4 finału? Justyna Święty-Ersetic 72% Wilfredo Leon 28%

głosów: 769

W poprzednim roku plebiscyt został odwołany ze względu na pandemię koronawirusa. Po roku przerwy lista nominowanych uległa znacznemu odświeżeniu! Aż połowa z 30 piłkarzy to zawodnicy nominowani do Złotej Piłki po raz pierwszy. Są to: Cesar Azpilicueta, Nicolo Barella, Giorgio Chiellini, Ruben Dias, Gianluigi Donnarumma, Bruno Fernandes, Phil Foden, Erling Haaland, Jorginho, Simon Kjaer, Romelu Lukaku, Lautaro Martinez, Gerard Moreno, Mason Mount oraz Pedri.



Pozostali nominowani to w większości futbolowi weterani, którzy wielokrotnie znajdowali się w zaszczytnym gronie najlepszych piłkarzy świata. Niektórzy (Ronaldo, Luka Modrić) mają już na koncie Złote Piłki, inni - Kylian Mbappe - najprawdopodobniej zdobędą je w najbliższym czasie. Na liście 30 nazwisk nie brakuje też wielkich gwiazd, mistrzów futbolu, którzy wprawdzie Złotej Piłki pewnie nigdy nie zdobędą, lecz ich klasa jest niepodważalna.





Złota Piłka. Lista nominowanych:

Reklama

Robert Lewandowski, Riyad Mahrez, N'Golo Kante, Erling Haaland, Leonardo Bonucci, Mason Mount, Harry Kane, Gianluigi Donnarumma, Karim Benzema, Raheem Sterling, Nicolo Barella, Lionel Messi, Bruno Fernandes, Pedri, Luka Modrić, Giorgio Chiellini, Kevin de Bruyne, Neymar, Ruben Dias, Lautaro Martinez, Simon Kjaer, Jorginho, Mohamed Salah, Cesar Azpilicueta, Romelu Lukaku, Cristiano Ronaldo, Gerard Moreno, Phil Foden, Kylian Mbappe, Luis Suarez.Czy Robert Lewandowski otrzyma Złotą Piłkę? - zobacz na żywo!

Zdjęcie Tego nie możesz przegapić. Bądź z nami w Paryżu! /INTERIA.PL