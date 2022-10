"Lewandowski nigdy nie dostanie Złotej Piłki". Padł konkretny powód

Lewandowski ze Złotą Piłką? "Nigdy jej nie dostanie"

- Nie czarujmy się, czwarte miejsce Roberta Lewandowskiego to nieporozumienie. Powinien znaleźć się na podium. Nadal będę się upierać, że nigdy nie dostanie on Złotej Piłki. Ponieważ jest Polakiem. A nasza piłka, wyłączając pozycję Roberta nie jest w świecie specjalnie znana, popularna i ceniona. Gdyby nie "Lewy", nikt by się o niej nie zająknął - oznajmił Radosław Kałużny w cyklu "Co powie Tata" emitowanym w serwisie "Przeglądu Sportowego" i Onetu.