Leo Messi w reprezentacji Argentyny na wielkich turniejach kojarzył nam się z przegranymi finałami - mistrzostw świata 2014 i trzech edycji Copa America. Robert Lewandowski w reprezentacji Polski na wielkich turniejach kojarzył nam się z napastnikiem, który nie może się wstrzelić i mimo całej swojej sportowej klasy może czuć się bezradny. Oba te obrazy w 2021 roku zaczęły tracić na aktualności. Robert Lewandowski i Leo Messi w reprezentacjach swoich krajów w grudniu już nie zagrają, więc możemy już podsumować ich grę dla ojczyzny w 2021 roku.



Złota Piłka 2021. Leo Messi - w końcu zwycięski w reprezentacji Argentyny

W 2016 roku, po drugiej z rzędu finałowej porażce z Chile rzutami karnymi, ogłosił już przecież zakończenie reprezentacyjnej kariery, potem zresztą powtórzył to po mundialu w Rosji. Dziś nie ma już znaczenia, czy do zmiany decyzji i powrotu do reprezentacji Argentyny namówili do koledzy, trenerzy, kibice, członkowie rodziny czy jednak sponsor techniczny. Liczy się to, że w 2021 roku Leo Messi w koszulce reprezentacji Argentyny, jako jej kapitan, podniósł trofeum. Gola w finale z Brazylią nie zdobył, zrobił to jego kolega Angel Di Maria, ale to też bez znaczenia. W CV, obok długiej listy klubowych sukcesów, Leo Messi w końcu mógł dopisać: "Copa America 2021 - zwycięzca". Zdanie, że "nigdy niczego nie wygrał w argentyńskiej kadrze", przestało być aktualne.

Dla Leo Messiego w kadrze był to udany rok nie tylko z powodu zwycięstwa w Copa America, choć dla głosujących w plebiscycie "France Football" na laureata Złotej Piłki 2021, to zapewne osiągnięcie kluczowe. Argentyna wywalczyła też awans na MŚ 2022 w Katarze, co stało się przed momentem po remisie z Brazylią. Awans na mundial to dla Argentyny obowiązek, ale warto docenić, że tym razem udało się to jej dość szybko i bez niepotrzebnych nerwów.

Leo Messi w 2021 rok w reprezentacji narodowej strzelił dziewięć goli i zaliczył pięć asyst. W ten sposób przyczynił się do tego, że Argentyna w całym 2021 roku nie przegrała żadnego z szesnastu meczów (dziesięć wygrała, sześć zremisowała, a jeden z tych remisów - półfinał z Kolumbią - zakończył się awansem po rzutach karnych; Messi tym razem nie spudłował). A Leo Messi zagrał w każdym z tych szesnastu spotkań - w piętnastu od pierwszej do ostatniej minuty, a tylko w jednym (przedostatnim z Urugwajem) wszedł na ostatni kwadrans. I tych 1364 minut na 1440 możliwych, czyli ta gra Messiego (niemal) od A do Z w reprezentacji jest może nawet najciekawszą stroną jego kopania piłki dla ojczyzny w 2021 roku.

Złota Piłka 2021. Robert Lewandowski z trzema golami na Euro 2020

Od tego kontekstu - gry wszystkich meczów dla reprezentacji - w tym momencie nie uciekniemy, burza po opuszczeniu przez Roberta Lewandowskiego meczu Polska - Węgry wciąż nie ucichła. Jeśli jednak skupiamy się na wyborze najlepszego piłkarza świata 2021 roku, jeśli patrzymy na pojedynek Leo Messi - Robert Lewandowski przez pryzmat gry w reprezentacji, to u kapitana Polaków (jeszcze przed tą głośną pauzą i przed zamknięciem głosowania "France Football"), też działo się ciekawie.



Przypomnijmy: na Euro 2012 Robert Lewandowski strzelił premierowego gola turnieju, a potem nie znalazł drogi do bramki Rosji i Czech. Euro 2016 to wspaniała gra zespołowa Polaków i cierpienie Roberta Lewandowskiego w ataku, przerwane dopiero pięknym golem w ćwierćfinale z Portugalią. Mundial 2018 w Rosji - tu Polakom nie wychodziło nic, Robert Lewandowski mógł czuć się bezradny. I oto nadeszło przesunięte na 2021 rok Euro 2020. Po beznadziejnej porażce ze Słowacją, niewiele wskazywało, że nasza ofensywa z Robertem Lewandowskim może skrzywdzić mocniejszych rywali z Hiszpanii i Szwecji. A jednak dołożenie przez Paulo Sousę drugiego napastnika, w połączeniu z bardzo dobrą grą Piotra Zielińskiego, przyniosło nam (a konkretnie Robertowi Lewandowskiemu) gola z Hiszpanią oraz dwa ze Szwecją. Podkreślmy: w tych dwóch meczach Robert Lewandowski strzelił więcej goli na wielkim turnieju niż we wcześniejszych jedenastu. Choć Polska z jednym punktem na Euro 2020 była ostatecznie wielkim rozczarowaniem, to tylko ignoranci mogli umieszczać Roberta Lewandowskiego wśród gwiazd, które zawiodły na turnieju. Indywidualnie, Euro 2020 to dla polskiego napastnika przełomowy turniej pod względem strzelonych goli, (nawet szans na ich zdobycie). Przez wynik drużynowy, był to turniej słodko-gorzki. Na który aspekt bardziej zwrócili uwagę dziennikarze wybierający laureata Złotej Piłki w plebiscycie "France Football"?



Na tle wielkiego turnieju, asysta w meczu Polska - Anglia, czy poprawianie licznika goli w reprezentacji narodowej (i przesuwanie się w rankingu wszech czasów) to już w sumie didaskalia.



Leo Messi w reprezentacji Argentyny - mecze w 2021 roku

el. MŚ 2022: Argentyna - Chile 1-1, gol, 90 minut

el. MŚ 2022: Kolumbia - Argentyna 2-2, 90 minut

Copa America 2021: Chile - Argentyna 1-1, gol, 90 minut

Copa America 2021: Urugwaj - Argentyna 0-1, asysta, 90 minut

Copa America 2021: Paragwaj - Argentyna 0-1, 90 minut

Copa America 2021: Boliwia - Argentyna 1-4, dwa gole i asysta, 90 minut

Copa America 2021: Ekwador - Argentyna 0-3, gol i dwie asysty, 90 minut

Copa America 2021: Kolumbia - Argentyna 1-1, k. 3-4, asysta, 90 minut

Copa America 2021: Brazylia - Argentyna 0-1, 90 minut

el. MŚ 2022: Wenezuela - Argentyna 1-3, 90 minut

el. MŚ 2022: Argentyna - Boliwia 3-0, trzy gole, 90 minut

el. MŚ 2022: Paragwaj - Argentyna 0-0, 90 minut

el. MŚ 2022: Argentyna - Urugwaj 3-0, gol, 90 minut

el. MŚ 2022: Argentyna - Peru 1-0, 90 minut

el. MŚ 2022: Urugwaj - Argentyna 0-1, 14 minut

el. MŚ 2022: Argentyna - Brazylia 0-0, 90 minut



Robert Lewandowski w reprezentacji Polski - mecze w 2021 roku

el. MŚ 2022: Węgry - Polska 3-3, gol, 90 minut

el. MŚ 2022: Polska - Andora 3-0, dwa gole, 63 minuty

mecz towarzyski: Polska - Islandia 2-2, 82 minuty

Euro 2020: Słowacja - Polska 2-1, 90 minut

Euro 2020: Hiszpania - Polska 1-1, gol, 90 minut

Euro 2020: Szwecja - Polska 3-2, dwa gole, 90 minut

el. MŚ 2022: Polska - Albania 4-1, gol i asysta, 90 minut

el. MŚ 2022: San Marino - Polska 1-7, dwa gole i asysta, 45 minut

el. MŚ 2022: Polska - Anglia 1-1, asysta, 90 minut

el. MŚ 2022: Polska - San Marino 5-0, 66 minut

el. MŚ 2022: Albania - Polska 0-1, 90 minut

el. MŚ 2022: Andora - Polska 1-4, dwa gole i asysta, 90 minut

Wręczenie Złotej Piłki "France Football" za 2021 rok odbędzie się w poniedziałek 29 listopada podczas uroczystej gali w Theatre du Chatelet w Paryżu.





Zdjęcie Złota Piłka 2021. Leo Messi po wygraniu Copa America z Argentyną i Robert Lewandowski po przegraniu trzeciego meczu na Euro 2020 / Thiago Ribeiro / NurPhoto | Foto Olimpik / NurPhoto / Getty Images