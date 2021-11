Zeszłoroczna ceremonia przyznania Złotej Piłki, prestiżowej nagrody "France Football", została odwołana, a wtedy Robert Lewandowski był faworytem. Jak powiedział podczas gali w rozmowie z TVP duński piłkarz Simon Kjaer: - Czy Lewandowski był lepszy od Messiego? Gdybyś pytał o zeszły rok, to na 100 procent. W tym roku - mam wątpliwości.



Jurorzy nie mieli - Argentyńczyk uzyskał 613 głosów, a Polak - 580.



- Niesamowite znów być tutaj - przyznał Leo Messi podczas odbioru nagrody i od razu zaznaczył: - Niedawno nie było wiadomo, co się ze mną stanie. Mogłem zakończyć karierę, a jednak nadal mam chęć na grę i nowe wyzwania. Cały czas żyję futbolem. Jestem w Paryżu szczęśliwy, a do tej nagrody przyczynili się moi koledzy z Barcelony, Paryża i reprezentacji Argentyny.





Złota Piłka. Messi wygrał dzięki Copa America

Leo Messi nie ukrywał, że walnie przyczyniło się do tej nagrody zdobycie przez Argentynę Copa America. - Zawsze czułem, że mi czegoś brakuje. Teraz tak nie myślę, teraz wygrałem z Argentyną turniej Copa America. To dla wszystkich Argentyńczyków, dla całego narodu.



I zwrócił się do drugiego w stawce Roberta Lewandowskiego: - Robert, powinieneś był wygrać w zeszłym roku. Nie wygrałeś tylko przez pandemię.



Dla Leo Messiego to siódma Złota Piłka w historii. Robert Lewandowski nie ma żadnej.