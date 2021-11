Choć fani w Polsce są przekonani, że to Lewandowskiemu należy się Złota Piłka, to niestety coraz więcej wskazuje na to, że Polak po raz kolejny obejdzie się smakiem. Hiszpański dziennikarz, Sergio Gonzalez, znany z dobrych kontaktów z Leo Messim, w programie "Mas Que Pelotas" zdradził, że to piłkarz Paris Saint-Germain otrzyma to trofeum. Miał już nawet zostać o tym poinformowany.



Hiszpan dodał zresztą, że Polak będzie na drugiej pozycji, bo taką informację zdradziły mu jego źródła. Jest to niestety kolejny głos w tej sprawie, który twierdzi, że to Messi otrzyma nagrodę przyznawaną przez "France Football". Choć Lewandowski ma za sobą kolejny znakomity sezon, okraszony poprawieniem legendarnego rekordu Gerda Muellera, to najwidoczniej fakt, że wraz z Bayernem Monachium nie udało mu się wygrać po raz drugi Ligi Mistrzów jest wystarczającym faktem dla głosujących, by Złota Piłka po raz kolejny nie trafiła w jego ręce.



Gala wręczenia Złotej Piłki odbędzie się w Paryżu 29 listopada. W mediach pojawiły się informacje, że Lewandowski wylatuje do stolicy Francji, które miałyby sugerować, że jednak dostanie nagrodę. W odpowiedzi niektórzy żartowali, że Messi nie leci bo... już tam jest. Tak czy inaczej, choć nic oficjalnie jeszcze nie wiadomo, zanosi się na to, że Lewandowski znów obejdzie się smakiem.



KK

Zdjęcie Lionel Messi /AFP

