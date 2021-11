CZYTAJ TEŻ: Dlaczego Robert Lewandowski powinien dostać Złotą Piłkę?

Robert Lewandowski bez Złotej Piłki 2021? Powód 1: Messi inny niż wszyscy

Dla jednych rok 2010 był skandalem, dla innych dowodem jak dalece Messi jest inny niż wszyscy. Dla niego Złota Piłka przełamała długą tradycję: wcześniej w roku mundialu dostawał ją najlepszy piłkarz turnieju. W 2006 roku był to Włoch Fabio Cannavaro, cztery lata wcześniej Brazylijczyk Ronaldo, w 1998 Zinedine Zidane. I tak dalej. Gdyby nie wspaniała gra w finałach mistrzostw świata Kazimierz Deyna i Zbigniew Boniek nigdy nie stanęli by na podium plebiscytu. Rok 2010 był przełomowy. Messi pożegnał mundial w RPA w ćwierćfinale po klęsce Argentyny z Niemcami 0-4. Gwiazdami mistrzostw byli Hiszpan Andres Iniesta, Holender Wesley Sneijder i Urugwajczyk Diego Forlan, a jednak Złota Piłka przypadła Argentyńczykowi. W kadrze i klubie Messi zaliczył rok przeciętny. Na nieszczęście jego rywali akurat wtedy "France Football" połączył siły z FIFA. Obok dziennikarzy do głosowania na gracza roku dopuszczono selekcjonerów i kapitanów drużyn narodowych. Gdyby do fuzji nie doszło, trofeum zgarnąłby Sneijder - wicemistrz świata z Holandią, triumfator Ligi Mistrzów z Interem Mediolan. Głosy trenerów i piłkarz zepchnęły go poza podium. Na piedestał wyniesiono Messiego. Jakby Złota Piłka 2010 była nagrodą za całokształt. Z tą niezwykłą medialnością Messiego, z bezgranicznym podziwem dla niego mierzy się teraz Lewandowski. Tym razem głosowali wyłącznie dziennikarze, więc nie wszystko stracone.

Robert Lewandowski bez Złotej Piłki 2021? Powód 2: Copa Messiego

Zapyta ktoś co w tym roku wygrał Messi? Copa America z Argentyną. Mało? Trzeba przyznać, że wiosnę w Barcelonie i jesień w PSG rok miał słabe. Lewandowski pobił rekord Gerda Muellera, zdobył 41 goli w Bundeslidze, wywalczył Złotego Buta, ale poza mistrzostwem Niemiec też wygrał niewiele. Rok 2020 był dla Polaka zdecydowanie bardziej obfity w trofea - łącznie z pierwszym w karierze triumfem w Lidze Mistrzów. Czy głosujący wzięli pod uwagę, że Polakowi należała się Złota Piłka 12 miesięcy temu? Na odwołaniu plebiscytu z powodu pandemii Lewandowski stracił najwięcej. Nie ma jednak pewności, czy dziennikarze zechcieli zrekompensować to Polakowi.

Robert Lewandowski bez Złotej Piłki 2021? Powód 3: Medialność Messiego

Medialność Lewandowskiego stale rośnie, wciąż jednak nie jest tak nieziemska jak Messiego i Cristiano Ronaldo. Polak ma markę najlepszego napastnika świata, ale za granicą rzadko mówią o nim "geniusz". Sam podkreśla w wywiadach, że pochodzenie z kraju, który nie wydał tylu wybitnych piłkarzy co Argentyna, zmuszało go do przełamywania stereotypów. Przypomnijmy choćby sytuację sprzed lat z Borussii Dortmund, której szefowie dziwili się, że chciałby zarabiać tyle ile reprezentanci Niemiec.

Robert Lewandowski bez Złotej Piłki 2021? Powód 4: Bundesliga to nie La Liga

Bayern Monachium to wielki klub przeżywający okres wzlotu. Sposób w jaki byli piłkarze prowadzą jego interesy: sportowe i finansowe budzi ogólny szacunek. Mimo wszystko rozgrywki Bundesligi są zdecydowanie mniej cenione niż Premier League. Mniej niż La Liga i Serie A. Uważa się, że Bayern nie ma w kraju żadnej konkurencji, a Lewandowski bije rekordy w rywalizacji z zespołami z niższej półki.

Robert Lewandowski bez Złotej Piłki 2021? Powód 5: Polska i Bayern w cieniu

Od 2008 roku był zaledwie jeden przypadek, w którym ktoś inny niż Messi i Ronaldo otrzymał Złotą Piłkę. Trzy lata temu nagrodzono Chorwata Lukę Modrica, który był wtedy wicemistrzem świata i triumfatorem Ligi Mistrzów. Pomocnik Realu Madryt zaliczył sezon marzeń. O Lewandowskim trudno to powiedzieć. Na Euro 2020 Polska nie wyszła z grupy, w Lidze Mistrzów Bayern odpadł w ćwierćfinale. Indywidualnie Polak błyszczał, ale jego drużyny były w cieniu innych. Czy to mogło zaszkodzić Lewandowskiemu? Z pewnością mu nie pomogło.

Dariusz Wołowski

