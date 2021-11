Tuż przed startem gali Złotej Piłki w Paryżu wydarzyło się coś niespodziewanego. Szokujące oświadczenie na Instagramie zamieścił były laureat nagrody Cristiano Ronaldo, który w ostrych słowach zwrócił się do Pascala Ferre, redaktora naczelnego "France Football".

Złota Piłka 2021. Oświadczenie Cristiano Ronaldo

Złota Piłka Złota Piłka jak Konkurs Eurowizji? Oni nie głosowali na Lewandowskiego



"Dzisiejszy rezultat wyjaśnia, skąd deklaracje Pascala Ferre z zeszłego tygodnia, kiedy to stwierdził, że zdradziłem mu, że moją jedyną ambicją jest zakończenie kariery z większą liczbą Złotych Piłek na koncie niż Leo Messi. Pascal Ferre skłamał, użył mojego nazwiska dla promocji" - napisał wściekły Cristiano Ronaldo. I kontynuował: "To niedopuszczalne, że człowiek odpowiedzialny za wręczanie tak prestiżowej nagrody może kłamać w ten sposób, zachowując się absolutnie bez szacunku w stosunku do kogoś, kto zawsze szanował France Football i nagrodę Złotej Piłki. Skłamał także wtedy, gdy usprawiedliwiał moją nieobecność na gali kwarantanną."

CZYTAJ TEŻ: Złota Piłka 2021. Kto wygrał kiedy? Laureaci i wyniki top 5

Złota Piłka. Cristiano Ronaldo oburzony

Ronaldo odniósł się też do wcześniejszego stwierdzenia Ferre: "Największą moją ambicją jest wygrywanie tytułów krajowych i międzynarodowych dla zespołów, które reprezentuję i dla mojej reprezentacji narodowej. Największą moją ambicją jest to, by stanowić dobry przykład dla wszystkich, którzy stają się lub chcą się stać zawodowymi piłkarzami. Moją największą ambicją jest wreszcie to, by zapisać swoje nazwisko złotymi zgłoskami w historii futbolu."

Reklama

Instagram Post

Wszystko, co musisz wiedzieć o Złotej Piłce 2021 [WYNIKI, LAUREACI, ROZMOWY, KOMENTARZE]!



JK