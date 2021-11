W poniedziałek oczy całego piłkarskiego świata będą zwrócone na Paryż, gdzie poznamy tegorocznego laureata Złotej Piłki.



Wielką nadzieję na triumf ma Robert Lewandowski, czemu zresztą trudno się dziwić. Polak w 2021 roku na europejskich boiskach spisuje się fenomenalnie. Strzelił już 64 goli - bijąc swój personalny rekord - i nie zamierza się zatrzymywać.



As Sportu 2021. Kto zasłużył na awans do 1/4 finału? Nie zaznaczono żadnej odpowiedzi ! As Sportu 2021. Kto zasłużył na awans do 1/4 finału? Iga Świątek 54% Dawid Tomala 46%

głosów: 1153

"Lewy" mógł zgarnąć Złotą Piłkę już przed rokiem. Plebiscyt został jednak odwołany ze względu na pandemię koronawirusa. Czy teraz ktoś zdoła zatrzymać Polaka?





Złota Piłka. Robert Lewandowski w czołowej trójce

Tobi Altschaeffl i Christian Falk w podcaście "Bayern Insider" ujawnili, że Lewandowski na pewno znajdzie się w czołowej trójce plebiscytu. Wciąż nie poznaliśmy jednak jeszcze nazwiska zwycięzcy.



Poza "Lewym" wśród faworytów wymieniani są: Lionel Messi, Karim Benzema czy Jorginho.



