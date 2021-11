Kiedy 65 lat temu były reprezentant Francji Gabriel Hanot poprosił kolegów z redakcji "France Football" o wybór piłkarza roku w Europie, nie mógł przypuszczać, że uruchamia lawinę. Plebiscyt stał się dziś sprawą globalną, a Złota Piłka obsesją większości piłkarzy.

Złota Piłka 2021. Plebiscyt, polityka i duma narodowa

Szczególnie poruszające było zachowanie burmistrza hiszpańskiej miejscowości Mostoles, w której 20 maja 1981 roku przyszedł na świat późniejszy bramkarz Realu Iker Casillas. Pan burmistrz postanowił stanąć na głowie, by kapitan mistrzów świata z 2010 roku dostał Złotą Piłkę. Stworzył specjalną petycję skierowaną do głosujących w plebiscycie, przekonując ich, by koniecznie poparli Casillasa.

Reklama

Pod petycją podpisały się dziesiątki tysięcy ludzi, przede wszystkim mieszkańcy Mostoles. Akcja była zakrojona na szeroką skalę, choć nie przyniosła żadnego rezultatu. Bramkarze nie są wysoko notowani w plebiscycie. Złotą Piłką nagrodzono Lwa Jaszyna, ale to było w 1963 roku, kiedy trofeum nie miało jeszcze nawet namiastki statusu takiego jak dzisiaj.

Z pewnością pan burmistrz Mostoles, miasta położonego o 18 km od Madrytu ma wiele poważnych zajęć. A jednak wygospodarował czas na coś, co wykraczało poza jego kompetencje. To podkreśla znaczenie Złotej Piłki.

Zdjęcie Tego nie możesz przegapić. Bądź z nami w Paryżu! / INTERIA.PL

W styczniu 2015 roku parlament Portugalii jednogłośnie gratulował Cristiano Ronaldo z okazji zdobycia trzeciej w karierze nagrody piłkarza roku. Osobny hołd złożyli piłkarzowi prezydent, premier, a także liderzy partii politycznych podkreślając, że jest dumą i wzorem dla całego kraju.

Sam Cristiano Ronaldo kilka razy opowiadał jak ważna jest dla niego Złota Piłka. Mówił, że w dzień, gdy "France Football" ma ogłosić wyniki, budzi się z motylami w żołądku, jakby miał zaraz grać finał mistrzostw świata. CR7 był wyróżniany Złotą Piłką pięć razy, ale nie jest w pełni szczęśliwy, bo Leo Messi ma o jedną więcej. Portugalczyk bywał wielokrotnie zły na szefów Realu, że nie wspierali jego kandydatury tak mocno jak Barcelona Messiego.

Złota Piłka 2021. Lewandowski, czwarty człowiek Bayernu

Burmistrz Mostoles znalazł wielu naśladowców. W kampanii kandydatów na gracza roku biorą udział politycy, celebryci, prezesi klubów, byłe gwiazdy piłki. Real Madryt i tamtejsze media prowadziły niedawno kampanię na rzecz Karima Benzemy. Znakomitego napastnika, który w tym roku nie wygrał z klubem nic, z reprezentacją też nic, sąd skazał go w procesie o szantażowanie Mathieu Valbueny, a jednak, zdaniem Realu - zasłużył na numer 1. Za Robertem Lewandowskim stoi Bayern Monachium: wszyscy od trenera Juliana Nagelsmanna, po prezesów i byłe gwiazdy stawiają na Polaka. Bo to już nie tylko prywatna sprawa Lewandowskiego, ale całego klubu, a może nawet niemieckiej piłki.

Do tej pory tylko trzej piłkarze Bayernu otrzymali Złotą Piłkę: Gerd Mueller, Franz Beckenbauer i Karl-Heinz Rummenigge. Ostatnia nagroda trafiła do bawarskiego klubu w 1981 roku, czyli dokładnie 40 lat temu. Lewandowski, gdyby jutro okazało się, że wygrał, byłby pierwszym obcokrajowcem w Bayernie wyróżnionym tytułem gracza roku. Nie stało się to 12 miesięcy temu, bo "France Football" odwołał plebiscyt z powodu pandemii.

Dla Polski Złota Piłka też ma ogromne znaczenie. Tylko Kazimierz Deyna i Zbigniew Boniek byli na podium plebiscytu. Obaj zapracowali na to w reprezentacji Polski, która od 1982 roku nie odniosła znaczącego sukcesu. Wyróżnienie dla Lewandowskiego byłoby balsamem na cztery dekady posuchy, a także kompleksy i skołatane nerwy polskiego kibica.

Hanot wymyślił plebiscyt na gracza roku jako zabawę. A potem świat zwariował na jego punkcie. Wyśmiewamy dziwaczne głosy przedstawicieli Siri Lanki, czy Madagaskaru, ale modlimy się, żeby tym razem wsparli Lewandowskiego. I uczynili z niego bohatera narodowego. Tak jakby to, czego dokonuje na boisku było mało. Złota Piłka ma wynieść Polaka na piedestał. Świat ma paść do jego stóp. Czeka na to 38 mln rodaków.

"Nie sądzę, by Złota Piłka odmieniła moje życie" - mówi Hiszpanka Alexia Putellas - faworytka w kategorii kobiet. Czy Lewandowskiemu odmieni? Albo komukolwiek z nas? Nie namawiam, by plebiscyt lekceważyć, ale przykładać do niego miarę taką, jak chciał pomysłodawca. To tylko zabawa: nośna, międzynarodowa, prestiżowa, ważna, ale jednak nie wpływa na losy świata.

Lewandowski czy Messi? Wszystko, co musisz wiedzieć o Złotej Piłce 2021!

Robert Lewandowski ze Złotą Piłką 2021? Gdzie oglądać galę?

29 listopada okaże się, czy Polak sięgnie po Złotą Piłkę. Ceremonia przyznania jej odbędzie się w poniedziałek w Theatre du Chatelet w Paryżu. Transmisja o godz. 20.30 w TVP1 i TVP Sport. Od godz. 20.45 "na żywo" program Interia Sport - Gramy Dalej!

Dariusz Wołowski

Zdjęcie Julian Nagelsmann i Robert Lewandowski / Michael Weber IMAGEPOWER via www.imago-images.de/Imago Sport and / East News

ZOBACZ TEŻ: