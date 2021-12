Lewandowski był jednym z głównych faworytów do zdobycia Złotej Piłki. Drugim był Leo Messi i to właśnie Argentyńczyk ostatecznie zdobył nagrodę dla najlepszego piłkarza świata.



Wybór ten spotkał się z niezadowoleniem sporej grupy ekspertów, byłych piłkarzy i osób związanych z futbolowym środowiskiem.



Mino Raiola o Złotej Piłce: Powinien wygrać Robert Lewandowski

Do tej grupy zalicza się między innymi słynny agent Mino Raiola, który podzielił się swoimi przemyśleniami na łamach portalu Sport1.de.



- Nie mogę brać tego na poważnie. Zlatan zawsze skarżył się, że nie dostał tej nagrody. Moim zdaniem Lewandowski powinien wygrać w tym roku. Zlatan też powinien zdobyć to trofeum. W demokracji nie zawsze decyduje jakość. Przy wyborze dużą rolę odgrywają emocje i uczucia. To kogo lubię, a kogo nie. Czasami myślę: odpuśćmy sobie takie plebiscyty. Ale ludzkość to kocha, tak jak Oscary - powiedział Raiola.



