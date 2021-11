Robert Lewandowski zajął drugie miejsce w plebiscycie na najlepszego piłkarza magazynu "France Football". Siódmą w karierze Złotą Piłkę odebrał Lionel Messi. Ze sceny dziękował rodzinie, a przy okazji odniósł się też do... piłkarza reprezentacji Polski i Bayernu Monachium.

Robert, powinieneś był wygrać w zeszłym roku. Nie wygrałeś tylko przez pandemię - mówił.

Podobnego zdania był Simon Kjaer . "Czy Lewandowski był lepszy od Messiego? Gdybyś pytał o zeszły rok, to na 100 procent. W tym roku mam wątpliwości" - wyjaśnił w rozmowie z TVP.

Zdjęcie Robert Lewandowski na gali Złotej Piłki 2021 /AFP FRANCK FIFE /East News



"Bild" ostro o wynikach plebiscytu Złotej Piłki. "Skandal"

"Lewy" odebrał swego rodzaju "nagrodę pocieszenia". Zgarnął tytuł najlepszego napastnika mijającego roku. "Ta nagroda i wszystko co robię zobowiązują mnie do oddania szacunku moim trenerom i kolegom z zespołu. Napastnik jest częścią zespołu i strzela wtedy, gdy ten zespół działa. On w całości pracuje, bym ja mógł strzelić" - zadeklarował i dodał, że dla niego najważniejsze w życiu są rodzina i miłość .



Ogromnego oburzenia wynikiem głosowania na Złotą Piłkę nie kryją dziennikarze niemieckiego "Bilda". "To skandal! Lewandowski dopiero drugi" - piszą. Podkreślają, że Messi zdobył 33 głosy więcej od Lewandowskiego. Nie jest to miażdżąca przewaga, ale wystarczyła, by sięgnąć po prestiżową statuetkę.



Zdjęcie "Bild" oburzony wynikami głosowania / materiał zewnętrzny

