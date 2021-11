Anna Lewandowska przed galą Złotej Piłki olśniewa na ulicach Paryża. Wymowne foto

Złota Piłka

29 listopada podczas gali w Théâtre du Châtelet poznamy nazwisko zwycięzcy Złotej Piłki 2021. Wśród faworytów wymieniany jest Robert Lewandowski. On i jego żona na dzień przed uroczystością polecieli do Paryża. Wybrali się na kolację z bliskimi i pospacerowali ulicami Paryża. Na profilu na Instagramie Anny Lewandowskiej pojawiają się coraz to nowsze materiały relacjonujące pobyt we Francji. Jedno ze zdjęć udostępnionych przez trenerkę jest bardzo wymowne i pokazuje, jak wielkie wsparcie ma w ukochanej piłkarz reprezentacji Polski i Bayernu Monachium.

