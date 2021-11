Anna Lewandowska na gali Złotej Piłki. Żona Roberta Lewandowskiego zachwyciła kreacją

Złota Piłka

Anna Lewandowska z całych sił wspiera swojego męża. Nie inaczej jest teraz. Wybrała się razem z nim do Paryża, na galę Złotej Piłki 2021. Zawodnik reprezentacji Polski i Bayernu Monachium oraz jego żona przybyli do Théâtre du Châtelet w, zdaje się, dobrych nastrojach. Żona "Lewego" już na wstępie zachwyciła kreacją. Założyła czarną, dopasowaną suknię do ziemi. To markowy model wart około 25 tysięcy złotych. Na "ściance" państwo Lewandowscy pokusili się o... buziaka.

