Ta ściana to... siatka! Aleksandra Mirosław podejmuje Wyzwanie Mistrza! WIDEO

Jako dziecko pasjonowały ją służby specjalne, dlatego zaproszenie do programu Wyzwanie Mistrza przyjęła bez najmniejszego zawahania. Obawiała się tylko jednego – baletu lub tańca. Wyzwanie rzucone przez dwukrotnego mistrza świata Piotra Nowakowskiego okazało się jednak zupełnie inne. Tym razem to Aleksandra Mirosław – rekordzistka świata we wspinaczce na czas podjęła #WyzwanieMistrza.