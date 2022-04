WYZWANIE MISTRZA. Odcinek 3 - Błachowicz kontra Duda. A tu niespodzianka! WIDEO WIDEO |

Kolejnym sportowcem, który zdecydował się podjąć nieznane #WyzwanieMistrza jest Jan Błachowicz - pierwszy Polak, który wywalczył mistrzowski pas UFC. Wojownik, idąc do programu Interii i Polsatu Sport nie miał pojęcia, co go czeka. Wyzwanie rzucił mu arcymistrz… szachowy – Jan Krzysztof-Duda! To jednak nie koniec niespodzianek, które go czekały…



Jan Błachowicz w pierwszej części programu opowiada m.in. o swoich lękach, dzieciństwie, planach, by zostać… księdzem, największych pozasportowych pasjach, tacierzyństwie i najbliższej walce.



Później podejmuje wyzwanie szachowe rzucone przez aktualnego wicemistrza świata w szachach błyskawicznych. Jako że Jan Krzysztof-Duda mógłby się okazać barierą nie do przejścia, desygnuje do partii szachów błyskawicznych… 10-letniego Kiryła Niezhentseva - ukraińskiego chłopca, który wraz z mamą, babcią i młodszym bratem uciekł z Buczy i znalazł bezpieczne schronienie w Warszawie. Sęk w tym, że Kirył to 2-krotny mistrz Ukrainy w szachach w swojej kategorii wiekowej i reprezentant tego kraju na zbliżające się mistrzostwa świata…

Kto okaże się lepszy w partii trwającej minutę? Odpowiedź w kolejnym odcinku programu Wyzwanie Mistrza!



"Wyzwanie Mistrza" to program Interii Sport i Polsatu, w którym wielcy mistrzowie sportu będą podejmować wyzwania. Te również będą mogli wysyłać czytelnicy i widzowie.