Wyzwanie Mistrza. Piotr Nowakowski kontra "Aniołek"!

Sezon na #WyzwanieMistrza ruszył przed dwoma tygodniami - po dwóch pilotowych odcinkach z Anitą Włodarczyk i Dawidem Tomalą , które spotkały się z entuzjastycznym przyjęciem widzów portalu sport.interia.pl i Polsatu Sport. Największe gwiazdy polskiego sportu w specjalnym programie pod okiem dziennikarki Polsatu Sport Aleksandry Szutenberg mierzą się w nim z nietypowymi wyzwaniami rzucanymi przez mistrzów.

Wyzwanie Mistrza. Jan Błachowicz był pierwszy

Po odcinkach z pierwszym polskim mistrzem UFC Janem Błachowiczem oraz złotą medalistką olimpijską w sztafecie mieszanej 4x400 m oraz srebrną w sztafecie żeńskiej 4x400 m Justyną Święty-Ersetic przyszedł czas na przedstawiciela siatkówki.

WYZWANIE MISTRZA. Odcinek 3 - Błachowicz kontra Duda. A tu niespodzianka!

Nazywany jest "złotym chłopcem polskiej siatkówki". Ma na swoim koncie 12 medali największych światowych imprez, ale jak sam przyznaje, każdy kolejny mecz wywołuje w nim prawdziwą burzę emocji. Nie inaczej jest w przypadku wyzwania rzuconego przez mistrzynię olimpijską. Gościem kolejnego odcinka programu #WyzwanieMistrza jest Piotr Nowakowski! Start dziś na interia.pl o godzinie 17.00.

Wyzwanie Mistrza. Piotr Nowakowski i... skok tygrysi

Siatkarski mistrz świata i Europy przyznał, że wyzwania lubi, ale często się ich obawia. Na nagranie programu Interii i Polsatu Sport też, jak przyznał, przyszedł z lekko bijącym sercem. Tętno jeszcze bardziej przyspieszyło, gdy zobaczył, jakie wyzwanie rzuciła mu mistrzyni i wicemistrzyni olimpijska w sztafetach 4x400m - Iga Baumgart-Witan.

Czy Piotr Nowakowski, który na co dzień na boiskach siatkarskich przede wszystkim skacze, poradzi sobie ze "skokiem tygrysim"?! Odpowiedź w najnowszym Wyzwaniu Mistrza! To jeden z najbardziej trzymających w napięciu odcinków i to do ostatnich sekund. To trzeba zobaczyć! Start dziś na interia.pl o godzinie 17.00!

Zdjęcie Wyzwanie Mistrza. Odcinek 5 - Piotr Nowakowski / Interia.pl / INTERIA.PL

Program #WyzwanieMistrza z Piotrem Nowakowskim został nagrany kilka dni przed ogłoszeniem przez siatkarza zakończenia reprezentacyjnej kariery.