Wyzwanie Mistrza. Kajetan Duszyński balansuje na granicy ryzyka!

Jego sportowym marzeniem był start w igrzyskach olimpijskich. Do Tokio Kajetan Duszyński leciał więc poniekąd spełniony, a o olimpijskim złocie nawet nie marzył.

Jak więc doszło do tego, że wraz ze sztafetą 4x400 metrów, nie będąc faworytami, stanęli na najwyższym stopniu olimpijskiego podium? I jak złoto w olimpijskim debiucie zmieniło jego życie? Między innymi na te pytania Kajetan Duszyński opowiada w rozmowie z dziennikarką Polsatu Sport - Aleksandrą Szutenberg.

Premiera już dziś o godzinie 17.00 na Interia.pl.

Duszyński zdradza też co było największym wyzwaniem w jego dotychczasowym życiu. I uwaga! Choć jest mistrzem olimpijskim - nie było to wyzwanie sportowe! Choć ma otwarty przewód doktorski z biotechnologii na Politechnice Łódzkiej - nie było to wyzwanie naukowe!

Odpowiedź jest zdecydowanie bardziej zaskakująca, szczera i po prostu "życiowa"... A rozmowa to i tak tylko preludium do kulminacyjnej części programu, czyli wyzwania, z którym będzie się musiał zmierzyć i w którym będzie balansował na granicy ryzyka! A ryzyko kocha. Pytanie, czy to wystarczy?!

#WyzwanieMistrza z Kajetanem Duszyńskim dziś o 17.00 w portalu Interia.pl.

Po dwóch pilotowych odcinkach z Anitą Włodarczyk i Dawidem Tomalą , które spotkały się z entuzjastycznym przyjęciem widzów portalu sport.interia.pl i Polsatu Sport, w kwietniu ruszył pełny sezon programu Wyzwanie Mistrza. Największe gwiazdy polskiego sportu w specjalnym programie pod okiem dziennikarki Polsatu Sport Aleksandry Szutenberg mierzą się w nim z nietypowymi wyzwaniami rzucanymi przez mistrzów.



