Wyzwanie Mistrza. Błachowicz kontra Duda! To już dziś!

Oprac.: Tomasz Mucha Wyzwanie Mistrza

Kolejnym sportowcem, który zdecydował się podjąć nieznane #WyzwanieMistrza jest Jan Błachowicz - pierwszy Polak, który wywalczył mistrzowski pas UFC. Wojownik, idąc do programu Interii i Polsatu Sport, nie miał pojęcia, co go czeka. Wyzwanie rzucił mu arcymistrz... szachowy - Jan Krzysztof-Duda! To jednak nie koniec niespodzianek, które go czekały... Zobacz dziś na interia.pl. Start o godzinie 17.00!

Zdjęcie Wyzwanie Mistrza. Jan Błachowicz stanął przed nietypowym dla siebie zadaniem / Interia.pl / INTERIA.PL