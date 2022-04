Wyzwanie Mistrza. Aniołek rusza na... boisko!

Po dwóch odcinkach z Anitą Włodarczyk i Dawidem Tomalą , które spotkały się z entuzjastycznym przyjęciem widzów portalu sport.interia.pl i Polsatu Sport, przed tygodniem ruszył sezon na #WyzwanieMistrza. Największe gwiazdy polskiego sportu w specjalnym programie pod okiem dziennikarki Polsatu Sport Aleksandry Szutenberg mierzą się w nim z nietypowymi wyzwaniami rzucanymi przez mistrzów.

Reklama

Wyzwanie Mistrza. Jan Błachowicz kontra 10-letni szachista z Ukrainy

Jako pierwszy wyzwanie z "zupełnie innej bajki" podjął Jan Błachowicz, który w partii szachów zmierzył się z "podopiecznym" arcymistrza Jana Krzysztofa Dudy, 10-letnim Kiryłem Niezhentsevem. Ukraiński chłopiec wraz z mamą, babcią i młodszym bratem uciekł z Buczy i znalazł bezpieczne schronienie w Warszawie.

Wideo Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. WYZWANIE MISTRZA. Odcinek 3 - Błachowicz kontra Duda. A tu niespodzianka! WIDEO INTERIA.TV

Już dziś kolejnym gościem programu Interii i Polsatu Sport #WyzwanieMistrza będzie złota medalistka olimpijska w sztafecie mieszanej 4x400m oraz srebrna w sztafecie żeńskiej 4x400 m Justyna Święty-Ersetic.

14-krotna medalistka lekkoatletycznych imprez mistrzowskich i to tylko tych seniorskich wyzwania uwielbia, ale nie ukrywa, że niektórych się obawia. Na nagranie programu przyszła z nutką ekscytacji i niepewności... Obawiała się jednego - wyzwania zapaśniczego!

Wyzwanie Mistrza. Justyna Święty-Ersetic nie chciała przynieść wstydu mężowi

Jej mąż Dawid jest zapaśnikiem Unii Racibórz i najzwyczajniej w świecie nie chciała przynieść mu wstydu, a jak przyznała, tak mogłoby się to zakończyć.

Wyzwanie otrzymała jednak zupełnie inne, a rzuciła je jedna z najlepszych polskich piłkarek - napastniczka niemieckiego VfL Wolfsburg i reprezentacji Polski Ewa Pajor.

Musicie to zobaczyć! Także dla pięknego uśmiechu i dystansu do siebie jednej z" Aniołków Matusińskiego" albo, by wysłuchać krótkiej rozmowy, w której mistrzyni olimpijska m.in. zdradza klucz do swoich sukcesów i dzieli się planami na przyszłość. Zobacz koniecznie dziś o godzinie 17.00 na interia.pl!

Zdjęcie Rusza sezon Wyzwania Mistrza - zaprasza Aleksandra Szutenberg / Interia.pl / INTERIA.PL

W kolejnych odcinkach programu #WyzwanieMistrza głównymi bohaterami będą m.in. dwukrotny mistrz świata w siatkówce Piotr Nowakowski, rekordzistka świata we wspinaczce na czas Aleksandra Mirosław czy 12-krotny uczestnik Rajdu Dakar Jakub Przygoński.