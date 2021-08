Pierwotnie wybory nowego prezesa PZPN-u miały odbyć się w zeszłym roku. Plany pokrzyżowała jednak pandemia koronawirusa, wobec czego kadencja Zbigniew Bońka została przedłużona o kolejny rok.

Teraz o fotel prezesa rywalizowali dotychczasowi wiceprezesi - Cezary Kulesza oraz Marek Koźmiński. Pierwszy dotychczas był prezesem Jagiellonii Białystok i wiceprezesem PZPN ds. piłkarstwa profesjonalnego, a drugi - wiceprezesem ds. szkoleniowych.



Zdecydowanym faworytem wyborów był Kulesza. I zgodnie z przewidywaniami został wybrany prezesem PZPN.

Przebieg wyborów nowego prezesa PZPN:

Zjazd PZPN-u rozpoczął się od wystąpienia Zbigniewa Bońka. Ustępujący prezes powitał zgromadzonych gości, delegatów i pozostałe obecne osoby. Następnie krótkim filmem została uczczono pamięć osób polskiej piłki, które odeszły w minionym roku.



Walne zgromadzenie rozpoczął dotychczasowy sekretarz generalny PZPN Maciej Sawicki.

Przewodniczącym obrad został wybrany Marek Łukiewski, z kolei jego zastępcami zostali Eugeniusz Nowak i Roman Kusz. Następnie przeprowadzono próbne głosowanie - zadano pytanie, czy Robert Lewandowski zostanie królem strzelców Bundesligi. Większość delegatów odpowiedziała, że tak, choć 23 było przeciwnych.



Następnie przeprowadzono kilka głosowań, już oficjalnych. Maciej Bałaziński, Piotr Dykiert i Łukasz Wójcik zostali wybrani do Komisji Mandatowej. W skład Komisji Wyborczej weszli: Artur Kolator, Janusz Matusiak, Grzegorz Pietrzak, Paweł Przełomski i Jan Suchecki, zaś do Komisji Skrutacyjnej zostali wybrani: Kamil Hajduk, Grzegorz Morkis i Michał Żukowski.



Zbigniew Boniek przez aklamację został wybrany Honorowym Prezesem PZPN. Następnie delegaci obejrzeli filmy na temat Roberta Lewandowskiego i Łukasza Fabiańskiego, który w ostatnim czasie zakończył reprezentacyjną karierę.

O godzinie 11.30 swoje sprawozdanie przedstawiła Komisja Mandatowa. Kolejny przedstawiciel PZPN poinformował, że związek w minionym roku zanotował stratę w wysokości 54 mln zł. Było to spowodowane w głównej mierze pandemią. To zmusiło związek do wydania nieplanowanych w budżecie ok. 100 mln zł. Sprawozdanie finansowe zostało zatwierdzone.

- Odchodzę dumny, szczęśliwy. Zostawiam związek w bardzo dobrej sytuacji. Jest tylko jeden element, który można poprawić, ale o tym za chwilę - powiedział Zbigniew Boniek.



- Mamy potrzebę lokomotyw, trzech-czterech klubów, które pociągną nas na arenie międzynarodowej. Bez tego nie ruszymy dalej - stwierdził ustępujący prezes.

Rozpoczął się panel dyskusyjny. Jako pierwszy wystąpił były prezes MZPN-u Ryszard Niemiec. Oświadczył, że nie współpracował z SB.



Było to jedyne wystąpienie w dyskusji. Powoli przechodzimy do głosowania, pojawiło się przypomnienie: dwoma kandydatami są Cezary Kulesza oraz Marek Koźmiński. Jako pierwszy z wystąpieniem na mównicy pojawił się Koźmiński. Przekazał, że cieszy się z obecności wszystkich delegatów.

- Szkolenie piłki nożnej zaczyna się w szkole. Za moich czasów WF był istotną częścią edukacji. Teraz zszedł na margines - twierdzi Koźmiński.

- Naszym celem jest popularyzacja piłki nożnej kobiet. Chcemy, by wszystkie kluby I- i II-ligowe miały swoje drużyny kobiet - powiedział obecny wiceprezes ds. szkolenia.



Po nim na mównicy pojawił się Cezary Kulesza i przemówił bardzo, bardzo krótko.

- Marku, więcej nas łączy, niż dzieli - zwrócił się do kontrkandydata.



- Po owocach mojej pracy mnie poznacie - zapowiedział Kulesza.

Po przemówieniach odbyło się głosowanie w celu wybrania nowego prezesa PZPN. Został nim Cezary Kulesza, otrzymując 92 głosy. Na Marka Koźmińskiego zagłosowały 23 osoby, jeden głos był nieważny.



- Zapraszam do współpracy wszystkich, którym leży na sercu dobro polskiej piłki. Dziękuję wszystkim za zaufanie - powiedział Cezary Kulesza po wygranych wyborach.



Następnie były prezes Zbigniew Boniek symbolicznie przekazał swoje miejsce nowemu prezesowi PZPN.