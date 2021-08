Cezary Kulesza wygrał wybory prezesa PZPN z przygniatającą przewagą nad Markiem Koźmińskim (92 do 23 w głosowaniu). Cezary Kulesza ma 59 lat, jego wiek sytuuje go więc pomiędzy odchodzącym prezesem PZPN Zbigniewem Bońkiem (65 lat), a kontrkandydatem, Makiem Koźmińskim (50 lat).



Cezary Kulesza w Jagiellonii Białystok - zanim został jej szefem, był jej piłkarzem

Cezary Kulesza kojarzony jest przede wszystkim z szefowania Jagiellonii Białystok, do której wszedł w 2008 roku (prezesem został w 2010 r., z tej funkcji zrezygnował niedawno w związku ze startem w wyborach prezesa PZPN). Zanim jednak wszedł do gabinetu prezesa, z futbolem był związany jako piłkarz.



Cezary Kulesza jest wychowankiem Gwardii Białystok, później grał w Olimpii Zambrów i Mławiance Mława, aż przeszedł do Jagiellonii Białystok - klubu, z którym jest najbardziej kojarzony. W barwach Jagiellonii zagrał w 14 meczach Ekstraklasy, wystąpił też w finale Pucharu Polski 1989, w którym białostoczanie przegrali 2-5 z Legią Warszawa. Z Białegostoku na rok wyjechał grać do belgijskiego Royal Aubel. Po powrocie do Polski grał już tylko w rezerwach Jagiellonii, MZKS Wasilków i Supraślance Supraśl. Ten ostatni klub, w sezonie 1995/1996 jest ostatnim w piłkarskim życiorysie Cezarego Kuleszy zamieszczonym w serwisie 90minut.pl. Właśnie w połowie lat 90. Cezary Kulesza zaczął rozkręcać swój biznes związany z disco polo (kluby, umowy z zespołami i wykonawcami), to na nim zrobił majątek.

Cezary Kulesza - majątek

Cezary Kulesza w rankingu "Forbes" w 2019 roku zajął 95. miejsce w Polsce. Majątek Cezarego Kuleszy został wówczas oszacowany przez ten magazyn na 515 mln zł.

Cezary Kulesza prywatnie. Prezydent Białegostoku daleką rodziną

Życie rodzinne Cezarego Kuleszy nakreślił krótko Marcin Kącki w reportażu "Białystok" (2015, wydawnictwo Czarne).



Cezary Kulesza wychowywał się w gminie Kulesze Kościelne (powiat wysokomazowiecki, województwo podlaskie).



Jak wynika z książki Marcina Kąckiego, żoną Cezarego Kuleszy od ponad 20 lat jest Patrycja, była modelka, którą poznał podczas kręcenia teledysku disco-polo: "Patrycja prowadzi jeden z jego domów z krytym basenem, wychowuje dwoje dzieci, białostoczanie widują ją często w galerii handlowej albo na siłowni" - czytamy w książce wydanej w 2015 roku. Według Kąckiego, Cezary Kulesza "nie ma hobby, nie uprawia sportów, nawet disco polo słucha tylko w aucie, jednym z kilku luksusowych w jego kolekcji". Jak dodaje, nowy prezes PZPN "lubi imprezy, ale w zamkniętym gronie, ze wspólnikami, piłkarzami swojego pokolenia; jest opanowany, raczej małomówny, ale zdarza mu się wpaść w furię".



Prezydent Białegostoku Tadeusz Truskolaski jest mężem kuzynki Cezarego Kuleszy.



BN