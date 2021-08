W środę w warszawskim hotelu Sofitel odbyły się wybory na prezesa Polskiego Związku Piłki Nożnej. Na finiszu kampanii najlepszy okazał się Cezary Kulesza, który otrzymał aż 92 głosy. Tym samym 59-latek znokautował swojego rywala, Marka Koźmińskiego, na którego zagłosowało 23 delegatów. Interia odsłania kulisy wyborów.

Wyborczy nokaut

Od kilku tygodni tajemnicą poliszynela był fakt, że w wyborczej sali Koźmiński nie będzie miał żadnych szans. Po pierwsze: 50-latek przez wiele miesięcy lekceważył kontrkandydata, nie nadając swojej kampanii wyborczej odpowiedniej jakości i dynamiki. Po drugie: finalnie nie był w stanie przekonać do siebie ani większości baronów wojewódzkich związków, ani ekstraklasowych klubów. W tym samym czasie Kulesza - który długo nie ogłaszał oficjalnie swojego startu - przemierzył Polskę wzdłuż i wszerz, wielokrotnie spotykając się z potencjalnymi sojusznikami i przekonując ich do swojej wizji. Dodatkowo wokół byłego prezesa Jagiellonii Białystok stworzył się silny, skonsolidowany obóz, w skład którego weszli Henryk Kula, Adam Kaźmierczak czy Sławomir Kopczewski. Szefem kampanii Kuleszy został natomiast Piotr Szefer, były wiceprezes Małopolskiego ZPN, który brał udział w organizacji młodzieżowych mistrzostw Europy czy świata.



Szanse Koźmińskiego ostatecznie pogrzebały negocjacje z Kuleszą, w których Koźmiński walczył o stanowiska dla niektórych swoich współpracowników (Andrzeja Padewskiego, Radosława Michalskiego). Ale tylko niektórych. A najbardziej... dla siebie. To podważyło resztki zaufanie do działacza z Krakowa, a przed Kuleszą otworzyło niespodziewane pole do dogadania się z niedawnymi aliantami Koźmińskiego. 59-latek z tej szansy skorzystał i do nowego zarządu PZPN zaprosił Eugeniusza Nowaka i wspomnianego Michalskiego, a także Pawła Wojtalę, który długo pozostawał "w rozkroku" i nie chciał określić na kogo zagłosuje.

To sprawiło, że Koźmiński na polu walki pozostał z niedobitkami swoich oddziałów. W kuluarach działacze zastanawiali się, czy Kulesza jest tak silny, by pobić wyborczy wynik Bońka z 2016 roku, gdy ten - tuż po udanych mistrzostwach Europy - otrzymał aż 99 głosów.

25 minut Koźmińskiego i… minuta Kuleszy

Mimo to Koźmiński się nie poddał i stanął do walki. Wygłosił płomienne, dość agresywne przemówienie w którym ostro zaatakował między innymi piłkarskich baronów, kluby Ekstraklasy czy prezesa Legii Warszawa Dariusza Mioduskiego. W głosie Koźmińskiego zbyt dużo było jednak pretensji i część siedzących na sali delegatów odebrała jego stanowisko jako litanię żalów lub... kapitulację. Nie zabrakło także insynuacji czy sugestii, że kampania jego rywala nie należała do najczystszych... Koźmiński mówił tak długo, że w pewnym momencie przewodniczący komisji wszedł mu w słowo, upominając go, że jego wystąpienie trwa już 20 minut. Łącznie odchodzący wiceprezes ds. szkoleniowych przemawiał przez około 25 minut.



Kulesza wygłosił natomiast... minutowe oświadczenie. Podziękował Koźmińskiemu, stwierdzając że "więcej nas łączy niż dzieli". Podkreślił, że "zna zapach szatni", od lat jest działaczem. Powiedział: - "Proszę o zaufanie, a po owocach pracy mnie poznacie" i dodał: - "Przepraszam za tak krótkie wystąpienie, ale... nadrobiłem czas", co wywołało rozbawienie. Kilka chwil później ogłoszono wynik głosowania i 59-latek mógł świętować ogromny sukces.

Po wyborczym zwycięstwie Kulesza wygłosił kolejne krótkie przemówienie: - "Dziękuję za ogromny kredyt zaufania. Traktuję tę funkcję jako największe wydarzenie w moim życiu. Piłka to sport, który łączy miliony Polaków, dlatego zapraszam wszystkich do współpracy. Musimy przeprowadzić zmiany, aby się rozwijać... Działając wspólne, osiągniemy sukcesy".

Mateńko zajmie się szkoleniem

Po wyborczym zwycięstwie Kulesza zaproponował nazwiska pięciu nowych wiceprezesów. Jeszcze dzień przed wyborami te były w obozie nowego sternika PZPN najściślej strzeżoną tajemnicą. Pewni swoich stanowisk mogli być tylko Adam Kaźmierczak z Łódzkiego ZPN, który wygrał prawybory na stanowisko wiceprezesa ds. piłkarstwa amatorskiego (zdecydowanie ograł w nich Michalskiego) i Wojciech Cygan, prezes Rakowa Częstochowa, który jednogłośnie został wskazany jako przyszły wiceprezes ds. piłkarstwa profesjonalnego.

Do podziału pozostawały jeszcze trzy istotne obszary: organizacyjno-finansowy, szkoleniowy i zagraniczny. Faworytem do zastąpienia Nowaka od początku był baron Śląskiego ZPN Henryk Kula. Odchodzącego Koźmińskiego w kluczowym dla Kuleszy obszarze miał zastąpić Kopczewski (Podlaski ZPN) albo Wojtala (Wielkopolski ZPN). Przez jakiś czas wspominano także o Zbigniewie Bartniku (Lubelski ZPN). Tu Kulesza szykował jednak niespodziankę... Na piątego wiceprezesa typowano Mieczysława Golbę (Podkarpacki ZPN), który powinien był zastąpić Padewskiego - czyli wiceprezesa ds. zagranicznych - ale w rzeczywistości miał być ministrem "bez teki".

Bezpośrednio po ogłoszeniu wyborów głosowania na nowego prezesa, Kulesza udał się na dziesięciominutowe spotkanie ze swoimi najbliższymi współpracownikami. Po rozmowach na stanowiska wiceprezesów zaproponowano: Kaźmierczaka, Cygana, Kulę, Golę i... Macieja Mateńkę, czyli szefa Zachodniopomorskiego ZPN. Następnie delegaci głosowali na każdego z kandydatów. Najwięcej głosów uzyskał Cygan, na którego zgłosowało aż 108 delegatów. 94 osoby zagłosowały na Kaźmierczaka, 91 oddało głos na Kulę, 89 na Mateńkę, a 85 na Golbę.

Sekretarz generalny wciąż nie wybrany

Jakie zmiany czekają PZPN? Rewolucji na pewno nie będzie - przynajmniej na razie, przed jesiennymi meczami eliminacji mistrzostw świata. Roszady dotkną natomiast struktury szkoleniowe, które po dwóch kadencjach Bońka wymagają natychmiastowej poprawy. Trudno spodziewać się więc, aby pracę w PZPN utrzymali dyrektor sportowy Stefan Majewski czy szef Szkoły Trenerów w Białej Podlaskiej Dariusz Pasieka. Jednocześnie wciąż nie wiadomo kto zastąpi Macieja Sawickiego i będzie nowym sekretarzem generalnym PZPN.

Sebastian Staszewski, Interia