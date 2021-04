Absurdalne zarzuty, absurdalne zachowania, absurdalne oświadczenia. Derby Krakowa to kopalnia czasem śmiesznych, a czasem żenujących zdarzeń, które co roku zaskakują piłkarską Polskę. Pamiętacie je? Oto co wydarzyło się podczas meczów Wisły Kraków z Cracovią w ostatnich latach.

By przedstawić emocje, jakie budzą krakowskie derby, nie trzeba daleko szukać. 4 grudnia 2020 r., stadion Cracovii:

Poseł Ireneusz Raś do sędziego: "Ty pajacu ty, skończona mendo!"

Wiceprezes Cracovii Jakub Tabisz: "Stefański! Ty ch...! Obejrzyj sobie VAR!"

Prof. Janusz Filipiak do sędziego: "Stefański! Jesteś chu...!"

Głos z loży VIP: "Stefański! Co ty odpier...? Masz żonę z Wisły?!"

Andrea Hanca (żona Sergiu): "Red card!" (Gdy Brown-Forbes uderzył łokciem rywala), do sędziego: "Fuck-you!" (Gdy kartkę dostał jej mąż).

Właśnie przy takim akompaniamencie odbywały się ostatnie derby.