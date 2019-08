VERVA Street Racing. Robert Kubica przygotowuje niespodziankę dla kibiców

To będzie wyjątkowa impreza! I nie tylko dlatego, że odbędzie się już po raz dziesiąty, jubileuszowy. Największe gwiazdy polskiego motosportu – Robert Kubica w bolidzie F1 oraz Kuba Przygoński za kierownicą driftowozu – pojawią się w najbliższy weekend w Gdyni podczas dwudniowej zabawy z VERVA Street Racing. Zapraszamy na relację live do Interii!

Wideo youtube

W sobotę i w niedzielę zapowiada się weekend ekstremalnych emocji. W Gdyni pojawią się bowiem kierowcy Formuły 1 z teamu Williamsa - oprócz Kubicy, również Brytyjczyk George Russell. A jedną z nowości będzie zlokalizowany na Skwerze Kościuszki specjalny tor liczący 850 metrów długości. Siedem zakrętów, w tym jeden ciasny nawrót z pewnością pozwolą obydwu kierowcom pokazać, co potrafią i przede wszystkim to, czego widzowie Grand Prix nie mogą oglądać na co dzień - kręcenie tzw. "bączków" bolidem F1. Podczas dwóch dni VERVA Street Racing będzie można zobaczyć je kilkukrotnie, aby każdy uczestnik miał szansę przeżyć emocje związane z wyścigami królowej motorosportu.

To tylko jedna z wielu atrakcji, jakie czekają widzów zgromadzonych w tej strefie.

Możemy też zdradzić, że Robert Kubica pojawi się nie tylko za kierownicą bolidu. Zaplanowane zostały dodatkowe atrakcje z jego udziałem, które jednak pozostaną tajemnicą organizatorów do ostatniej chwili.

Na torze Formuły 1, obok kierowców ROKiT Willams Racing, publiczność zobaczy również pokazowe przejazdy Kuby Przygońskiego w specjalnie przygotowanej do driftu Toyocie GT86 i utalentowanego Jakuba Śmiechowskiego w bolidzie Formuły 2.