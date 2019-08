Ponad 250 tys. osób wzięło udział w jubileuszowej edycji największej imprezy motoryzacyjnej w Polsce – VERVA Street Racing, organizowanej przez PKN ORLEN. W ciągu dwóch dni, w wakacyjnej scenerii Gdyni, gwiazdy motorsportu dały popis swoich niezwykłych umiejętności. Szybkie samochody, wielka moc i ryk silników, akrobacje na lądzie i powietrzu, a także pokazy na wodzie dostarczyły kibicom ogromnych emocji.

- Dziękujemy wszystkim, którzy wzięli udział w VERVA Street Racing. Rekordowa frekwencja to dowód na to, że wybór Gdyni był strzałem w "10". Cieszy nas, że uczestnikom podobała się różnorodność motoryzacyjnych propozycji. Idea sportu, zwłaszcza motorowego, jest nam bardzo bliska, ale i uzasadniona biznesowo, dlatego angażujemy się w jego promocję. Sukces naszej flagowej imprezy jest też dużą zasługą naszych wspaniałych sportowców, w tym Roberta Kubicy, do którego sympatię deklaruje ponad 70 procent Polaków. Z badań wynika również, że dzięki objęciu go przez ORLEN sponsoringiem, przeszło 40 procent klientów konkurencyjnych stacji będzie korzystało także z ORLENU - mówi Daniel Obajtek, prezes zarządu PKN ORLEN.

Tegoroczna VERVA Street Racing obfitowała w atrakcje. Jedną z największych zafundował widzom gość specjalny wydarzenia - Robert Kubica z zespołu ROKiT Williams Racing. Polski kierowca Formuły 1 zaprezentował swoje umiejętności i moc bolidu na ulicznym torze F1. Było przyspieszenie, wchodzenie w ciasne zakręty i pokazowe kręcenie tzw. "bączków". A wszystko to przy wielkim aplauzie licznie zgromadzonej publiczności.

Równie spektakularne pokazy przygotowali także pozostali zawodnicy ORLEN Team. Kuba Przygoński driftował Toyotą GT86 na torze F1 i rozwijał wielkie prędkości swoim Mini JCW Rally na torze dakarowym. Plaża miejska w Gdyni była również areną dla Maćka Giemzy i Adama Tomiczka, którzy dali fanom namiastkę tego, z czym zmagają się podczas rajdów terenowych. Wyżłobione motocyklami koleiny pokazały, jak trudna i wymagająca jest to dyscyplina. Pokazy uświetnił również Stephan Peterhansel - trzynastokrotny zwycięzca Rajdu Dakar, startujący zarówno w kategorii motocykli, jak i samochodów. Tym razem polskiej publiczności zaprezentował się w Mini JCW Buggy.

Maciej Giemza zachwycił swoich fanów występując w piaszczystej scenerii na swoim ulubionym motocyklu enduro. Z okazji VERVA Street Racing usiadł także za kierownicą samochodu, by wziąć udział w rywalizacji WRC na Torze Action, ścigając się ze swoim kolegą z ORLEN Team - Kacprem Wróblewskim. Niesamowity pokaz akrobacji motocyklowych FMX zaprezentowała ekipa Freestyle Family. Maszyny kręciły salta 30 metrów nad ziemią, stunterzy zdzierali opony swoich motocykli, a ciężarówki spektakularnie driftowały.

Warto było także spoglądać w niebo nad Gdynią, na którym niezwykły spektakl stworzył mistrz świata w motoparalotniarstwie - Wojtek Bógdał, a także Grupa Żelazny w swoich biało-czerwonych maszynach i Artur Kielak na samolocie XA 41.



Oprócz pokazów dynamicznych na gości czekała bardzo bogata strefa Pit Party, czyli imponująca wystawa pojazdów. Youngtimery, samochody rajdowe, wyścigowe, tuningowe, elektryczne, supercars, amerykańskie muscle cars i dziesiątki motocykli cieszyły oko wszystkich fanów motoryzacji. Wśród ponad 550 pojazdów można było zobaczyć m.in. Novitec Ferrari 812 N-Largo, Nissana GT-R Nismo, czy Rolls Royce’a Wraith Prior Design.

Sobotni i niedzielny wieczór uświetniły gwiazdy polskiej sceny muzycznej. Publiczność doskonale bawiła się przy hitach takich artystów, jak Sylwia Grzeszczak, Daria Zawiałow i C-Bool.

Tegoroczna impreza, ze względu na wyjątkowe bogactwo atrakcji, zorganizowana została na terenie o powierzchni aż 40 hektarów. Przy trwającej 10 dni budowie infrastruktury pracowało blisko 500 osób.