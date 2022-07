Tour de Pologne 2022 - etap 7

05.08.2022 ETAP 7 - VALSIR, SKAWINA - KRAKÓW / 177,8 KM

Największe trudności pojawią się w początkowej trasie etapu. Na kolarzy czekają dwie premie górskie. Pierwsza w Bieńkówce (I kat.), druga z kolei w gminie Budzów (III kat.). Później zawodnicy powalczą jeszcze o dwie premie lotne. Pierwsza jest ulokowana w Lanckoronie, a druga w Myślenicach.

Finisz to z kolei trzy pięciokilometrowe rundy. Z pewnością będą one bardzo widowiskowe, bowiem kolarze pokonają je w centrum Krakowa. Meta przewidziana jest na Błoniach i to tam ostatecznie poznamy zwycięzcę 79. Tour de Pologne UCI WorldTour.

Zdjęcie Tour de Pologne - etap 7 / Tour de Pologne / materiały prasowe

Około godziny 18:37 przewidziany jest przyjazd kojarzy na metę przy alei Focha i tam też, około osiem minut później przewidziana jest uroczysta dekoracja zwycięzcy.

