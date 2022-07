02.08.2022 ETAP 4 - LESKO, POWIAT LESKI - SANOK / 179,4 KM

Start rozpocznie się w Lesku, które jest miastem średniowiecznym. Później kolarze przemkną przez wiele pięknych miejsc. Mowa tutaj chociażby o górach Sanocko-Turczańskich, gdzie będzie wiele ciekawych wzniesień i zjazdów. Zawodnicy będą jechali przez Małą Pętlę Bieszczadzką, objeżdżając m.in. jezioro w Solinie.

W końcowej fazie wyścigu zlokalizowane są trzy premie górskie II kategorii, które będą następować w zasadzie tuż po sobie. Zanim to jednak nastąpi, wcześniej będą dwie Premie Lotne LOTTO w Ustrzykach Dolnych i gminie Fredropol. Później kolarze powalczą o wyżej wspomniane trzy premie górskie. Pierwsze jest zlokalizowana w gminie Czarna, następna przy Hotelu Arłamów w miejscowości Jamna Góra oraz ostatnia na 30 kilometrów przed metą w Sanoku w Leszczawie.

Zdjęcie Tour de Pologne - etap 4 / Tour de Pologne / materiały prasowe

Wiele na to wskazuje, że na tych premiach górskich będą zawodnicy, którzy odczepią się od peletonu i ta walka może już potrwać aż do mety. Od ostatniego wzniesienia na przełęczy Słonne, do mety w Sanoku zostanie tylko 16 km. Zawodnicy będą finiszować na samym rynku w Sanoku, kończąc tym samym ten etap, ale nie ściganie po województwie podkarpackim.