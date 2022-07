01.08.2022 ETAP 3 - KRAŚNIK, POWIAT KRAŚNICKI - PRZEMYŚL / 237,9 KM

Kolarze rozpoczną start na alei Niepodległości w Kraśniku i będą zmierzać w kierunku rynku. Sama trasa może być bardzo dużym wyzwaniem dla kolarzy ze względu na długość i możliwe, że spore upały.

Pierwsze 200 km będzie raczej pozbawione wielkich wyzwań. Dopiero później pojawią się podjazdy, a na metę wiedzie podjazd o nachyleniu dochodzącym do około 15%. Być może to właśnie tam rozstrzygnie się, kto wygra ten etap. Zanim to jednak nastąpi, kolarze powalczą o trzy premie lotne LOTTO. Pierwsza będzie w Janowie Lubelskim, druga w Leżajsku, a trzecia w Jarosławiu, co oznacza, że tym samym zawodnicy dojadą do województwa podkarpackiego. Tam nie będzie również brakowało malowniczych tras.

Zdjęcie Tour de Pologne 2022 - etap 3 / Tour de Pologne / materiały prasowe

Następnie kolarzy czekają trzy Premie Górskie PZU do zdobycia na odcinku 13 kilometrów. Premia Górska PZU II kat. Sólca oraz Kalwaria Pacławska również II kat. Ostatnią premią na tym etapie będzie Premia Górska PZU Gruszowa III kat.

Finisz etapu nastąpi w Przemyślu. Tak jak informowaliśmy, najbardziej efektowny i być może rozstrzygający będzie podjazd w centrum miasta. To właśnie tam, w centrum Przemyśla, niedaleko rynku rozstrzygną się losy tego etapu.