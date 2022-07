Tour de Pologne 2022: Marcin Budziński - debiutant w kadrze Polski

Marcin Budziński to polski kolarz szosowy. Zawodową karierę rozpoczął w 2019 roku w zespole Team Huron. W swoim debiutanckim sezonie zajął 7. miejsce w klasyfikacji generalnej oraz 3. wśród młodzieżowców w Tour de Serbia. Dołożył do tego 17. pozycję w Cycling Tour of Szeklerland.

Rok później zajął 2. miejsce 2.etapie Wyścigu Dookoła Małopolski. W całej tej imprezie uplasował się na 5. pozycji w klasyfikacji górskiej oraz 38. w generalnej. W Wyścigu Solidarności i Olimpijczyków finiszował na 36. lokacie.

Na początku 2021 sezonu Budziński zaprezentował się dobrze w lokalnych tureckich wyścigach. Zajął 2. miejsce w jednodniowym wyścigu Grand Prix Gündoğmuş. Najlepszym rezultatem z 2021 roku była 7. lokata w klasyfikacji górskiej w Cro Race. Finiszował na 9. pozycji na Memoriale im. Henryka Łasaka. Wystartował na ME w wyścigu ze startu wspólnego, jednak nie udało mu się go ukończyć.

2022 rok rozpoczął od 6. miejsca w jednodniowym wyścigu GP Slovenian Istria. Ten sam rezultat uzyskał w GP Adria Mobil. Belgrad-Banja Luka ukończył na 18. lokacie. W tym wyścigu triumfował na 1. etapie. W Raiffeisen Oberösterreich Rundfahrt uplasował się na 10. pozycji w klasyfikacji generalnej. W Tour of Slovenia finiszował na 20. lokacie. Na mistrzostwach Polski zajął 57. miejsce w wyścigu ze startu wspólnego.