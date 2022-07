Tour de Pologne 2022: Cesare Benedetti zadebiutuje... jako Polak

Cesare Benedetti to włoski kolarz szosowy, posiadający polskie obywatelstwo od 2021 roku. Swoją przygodę ze sportem rozpoczynał od narciarstwa zjazdowego. Kolarstwem zainteresował się w wieku dwunastu lat. W 2005 roku zajął 6. miejsce w Giro della Lunigiana.

W 2007 roku ukończył jednodniowy wyścig Trofeo Citta' di Brescia na 3. miejscu. W tym samym roku zadebiutował na mistrzostwach Włoch do lat 23, gdzie zajął 13. lokatę w wyścigu ze startu wspólnego. Rok później zajął 9. miejsce w GP Citta' di Felino.

Rok 2009 to rozwój kariery Cesare, który zajął 2. miejsce w Trofeo Piva Banca Popolare di Vicenza oraz ukończył Giro Ciclistico d'Italia na 6. lokacie w klasyfikacji generalnej. W 2010 roku rozpoczął przygodę z zawodowym peletonem. Związał się z Team NetApp (Bora od 2015 roku), z którą związany jest do dziś.

W swoim drugim roku jako zawodowiec ukończył Tour of Britain na 53. miejscu, zaś w Tour de Suisse został sklasyfikowany 17. pośród "górali". W tym samym roku zajął 8. lokatę w wyścigu Szlakiem Grodów Piastowskich. W 2012 roku zadebiutował na Giro d’Italia, gdzie zajął 26. pozycję w klasyfikacji młodzieżowców i 107. w generalnej.

W 2013 roku został 2. "góralem" podczas klasyku Tirreno-Adriatico. W tym samym roku zaliczył debiut w Tour de Pologne, które ukończył na 86. pozycji. Rok później uplasował się na 8. pozycji w Tour do Qinghai Lake.

W 2015 roku wygrał prolog w Giro del Trentino, gdzie zgarnął koszulkę dla najlepszego sprintera, a cały wyścig ukończył na 43. miejscu. Kilka miesięcy później zajął 2. miejsce w klasyfikacji górskiej oraz 3. w punktowej podczas Tour of Alberta.

Rok później zadebiutował w Tour de France i Vuelta Espana, gdzie zajął odpowiednio 128. i 93. miejsce w klasyfikacji punkowej. Został najlepszym "góralem" w klasyku Tirreno-Adriatico. W 2017 roku ponownie wystartował w Tour de Pologne, które ukończył na 81. miejscu. Podczas Giro d’Italia 2017 zajął 40. lokatę w klasyfikacji górskiej oraz 115. w "generalce".

W 2018 roku Benedetti błysnął formą na Słowacji, kiedy to ukończył wyścig Około Slovenska na 3. lokacie w klasyfikacji generalnej i 8. w górskiej. Oprócz tego ponownie pojawił się w Polsce, gdzie zajął 85. miejsce w klasyfikacji generalnej Tour de Pologne.

Włoch długo czekał na pierwsze zwycięstwo etapowe w tzw. "wielkim tourze". Zrobił to podczas Giro d’Italia 2019, kiedy to okazał się najlepszy na 12. etapie z Cuneo do Pinerolo. Całe zawody ukończył na 74. pozycji w "generalce" i 28. w klasyfikacji punktowej. W tym samym roku uzyskał też życiowy rezultat w Tour de Pologne, gdzie był 69.

W 2022 roku - pierwszy raz od czasu otrzymania polskiego paszportu - wystartował w mistrzostwach Polski w kolarstwie szosowym. Wziął udział w wyścigu ze startu wspólnego, w którym zajął wysokie 6. miejsce, tracąc jedynie dziesięć sekund do zwycięskiego Norberta Banaszka.

Kacper Wierzbicki