Wielki pech jednego z faworytów Tour de Pologne! Musiał się wycofać

Schmid to bardzo utalentowany zawodnik, który świetnie jeździ na czas, co - jak wiadomo - w tegorocznej edycji zmagań ma bardzo duże znaczenie. Najtrudniejszy dotąd etap rywalizacji (trzeci, z metą na podjeździe w Przemyślu) ukończył w ścisłej czołówce, co stawiało go w znakomitej pozycji przed drugą częścią zmagań. Na półmetku był siódmy.

Wideo Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. Kamil Małecki: Moja forma idzie w dobrą stronę. WIDEO (Polsat Sport) Polsat Sport

Tour de Pologne 2022: Czołowy zawodnik się wycofał

Niestety, 22-latek nie jedzie już w wyścigu. Jak przekazano, z powodów zdrowotnych nie przystąpił do rywalizacji na piątym etapie z Łańcuta do Przemyśla. Ekipa Quick-Step Alpha Vinyl poinformowała, że narzekał na ból gardła.

Reklama

Aktualnie liderem klasyfikacji generalnej jest Sergio Higuita (BORA-hansgrohe), który we wtorek leżał w kraksie niedaleko mety.