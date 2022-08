Tour de Pologne 2022: Jonas Abrahamsen wycofał się z wyścigu

Norweg Jonas Abrahamsen to jeden z najaktywniejszych zawodników Tour de Pologne 2022. Kolarz Uno-X na pierwszych dwóch etapach był w ucieczce i dzięki bonifikatom na premiach lotnych po drugim odcinku został dość nieoczekiwanie liderem wyścigu.

Jednak już na mecie żartował, że raczej nie będzie bronił prowadzenia w "generalce", bo w swojej ekipie ma lepszych specjalistów od jazdy w ciężkim terenie, a on sam nieszczególnie radzi sobie na podjazdach.

Było to widać zresztą na trzecim etapie z metą w Przemyślu, gdzie przyjechał na metę jako przedostatni, z ogromną stratą do czołówki. Niestety kosztowało go to zbyt dużo i wraz z władzami ekipy podjął decyzję, by wycofać się z wyścigu. Na starcie w Lesku pojawiło się 142 zawodników.