Polski kibic robi furorę w sieci. Zaskakująca prośba

Tour de Pologne 2022 zbliża się powoli do finałowych rozstrzygnięć. Przed kolarzami dwa ostatnie etapy, w tym jazda indywidualna na czas, która jak się wydaje, zdecyduje o losach wyścigu. W tegorocznej edycji oprócz kolarzy dość niespodziewanie gwiazdą został również jeden z fanów, którego zdjęcie z trasy robi furorę w sieci.

Stojący na podjeździe fan, który najwyraźniej jest również kolarzem-amatorem, miał do zawodników specyficzną prośbę. Na zdjęciu, które w internecie cieszy się ogromną popularnością, widzimy go trzymającego transparent, na którym... prosi zawodników, by zwolnili, bo jak dotąd to on ma najszybszy czas pokonania tego wzniesenia.

Chodzi oczywiście o najlepszy wynik w aplikacji, umożliwiającej rywalizację porównywanie czasów podjazdów na poszczególnych odcinkach. Na Tour de Pologne jest kilka takich segmentów, dlatego kolarze amatorzy mogą porównać się z zawodowcami. Jak widać, posiadanie rekordu przejazdu czasem bywa zagrożone, ale są różne sposoby, by sobie z tym poradzić.