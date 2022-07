Michał Kwiatkowski nie wystartuje w Tour de Pologne 2022!

"Kwiato" był pierwotnie awizowany do startu, lecz jak się okazuje - ostatecznie w akcji go nie zobaczymy. To dla polskich kibiców fatalna informacja - mistrz świata z Ponferrady uznawany był za głównego faworyta do triumfu w całej imprezie.

Tour de Pologne bez Michała Kwiatkowskiego

Niestety, kolarz z Chełmży zniknął z listy startowej, dostępnej na stronie www wyścigu. Jak przekazał nam rzecznik prasowy, Łukasz Partyka, przyczyną wycofania się Kwiatkowskiego są "problemy zdrowotne".

32-latek podczas odbywającego się w czerwcu Criterium du Dauphine zmuszony był do przedwczesnego zakończenia zmagań. Jak informowała wtedy jego grupa, powodem był ból w kolanie. W kolejnych tygodniach Polak niemal w ogóle nie trenował, zaliczając jedynie krótkie jazdy. Nie znalazł się w składzie drużyny na Tour de France. Tour de Pologne miał być jego powrotem do peletonu.

Już w piątek, w Kielcach odbędzie się prezentacja ekip biorących udział w tegorocznej edycji imprezy Czesława Langa. Dzień później kolarze rozpoczną zmagania płaskim odcinkiem z finiszem w Lublinie. Przed rokiem wyścig wygrał Joao Almeida (UAE Team Emirates), którego teraz na starcie zabraknie. Pod nieobecność "Kwiato" Ineos Grenadiers może liczyć na Ethana Haytera i Richarda Carapaza.

