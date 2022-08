Mark Cavendish wycofał się z Tour de Pologne

Cavendish do Polski przyjechał bezpośrednio po ceremonii otwarcia Igrzysk Wspólnoty Brytyjskiej, która odbyła się w ubiegły czwartek. W jej trakcie niósł flagę Wyspy Man, którą będzie podczas imprezy reprezentować. Na naszej ziemi miał nadzieję na walkę w sprinterskich końcówkach.

Tour de Pologne 2022 już bez Cavendisha

Niestety, Tour de Pologne był dla niego kompletnie nieudany. Na pierwszym etapie zajął ósme miejsce, co było jego najlepszym wynikiem. Jak przekazała grupa kolarza, do szóstego odcinka zmagań - jazdy indywidualnej na czas nie przystąpi, by móc odpowiednio przygotować się do rywalizacji w IWB.

- Przykro mi, że opuszczam kolegów i zespół, ale chcę reprezentować Wyspę Man podczas zbliżającego się wyzwania - przekazał "Cav".

Tour de Pologne zakończy się w piątek odcinkiem z metą w Krakowie. 37-latek byłby jednym z faworytów tego etapu.