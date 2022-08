Koronawirus w ekipie Alpecin - Deceuninck! Wycofała się z Tour de Pologne

Tomasz Czernich Tour de Pologne 2022

Ekipa Alpecin - Deceuninck nie przystąpi do rywalizacji na wtorkowym, czwartym etapie Tour de Pologne. Jak poinformowano, przyczyną jest pięć wykrytych przypadków zakażenia koronawirusem. Co istotne - nie dotyczą one zawodników, a członków sztabu drużyny.

Zdjęcie Alpecin - Deceuninck / PAP/Piotr Polak / PAP