Groźny wypadek podczas "czasówki" Tour de Pologne. Kolarz wpadł w barierki

Oprac.: Michał Przybycień Tour de Pologne 2022

Coraz głośniej mówi się o kraksach, do których dochodzi na Tour de Pologne. Na dzisiejszej czasówce też doszło do groźnego wypadku. Przewrócił się niemiecki kolarz Jordi Meeus i nie dojechał do mety.

Zdjęcie Jordi Meeus ucierpiał po groźnym upadku / AFP/INTERIA.PL