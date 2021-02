Andrzej Kraśnicki dla Interii: Zdrowi ludzie nie będą szczepieni w pierwszej kolejności. Wideo

Sportowcy nie są tymi osobami, które w tej chwili najbardziej potrzebują szczepionki przeciwko wirusowi. To są decyzje, które podejmowane są na szczeblu rządowym. My jako Polski Komitet Olimpijski wpisujemy się w ten harmonogram. Na tę chwilę nie ma planu, żeby zawodnicy, którzy wyjadą na igrzyska olimpijskie do Tokio, byli szczepieni poza kolejnością - mówi w rozmowie z Interią Andrzej Kraśnicki, prezes Polskiego Komitetu Olimpijskiego.