Po niesamowitych emocjach, jakie zafundowała nam podczas wyścigu ze startu wspólnego, kiedy do ostatnich kilometrów walczyła o medal, Anna Plichta pojawiła się na trasie indywidualnej jazdy na czas. Choć samotna walka z czasem jest jej specjalnością, to Polka nie była wymieniana w gronie kandydatek do medali.

Na trasę ruszyła jako 15. spośród 25 zawodniczek zgłoszonych do rywalizacji. Panie miały do pokonania dystans 22 kilometrów na pętli wokół toru Fuji International Speedway. Trasa była mocno pofałdowana z podjazdem Shibanta, o długości 5,4 kilometra i średnim nachyleniu 4%, mniej więcej w środku. Zapowiadało się niezwykle ciekawie, a kandydatek do medali było całkiem sporo.

Niestety, to nie był najlepszy dzień Anny Plichty. Polka od początku sporo traciła, nie tylko do najlepszych, ale i do zawodniczek, które teoretycznie powinny być w jej zasięgu i ostatecznie przyjechała na metę z czasem 34:56,95, dającym jej odległą, 24. pozycję. Za nią znalazła się tylko reprezentująca uchodźców Masomah Ali Zada, dla której już sam start był wielkim sukcesem.

Klasą dla siebie była Holenderka Holenderka Annemiek Van Vleuten, która wręcz znokautowała rywalki. Olimpijską trasę pokonała w czasie 30:13,49, pokonując drugą Marlen Reusser aż o 56 sekund. Na najniższym stopniu podium stanęła kolejna z Holenderek Anna van der Breggen, zdobywając tym samym swój drugi brązowy medal olimpijski w karierze.



KK

Wyniki kolarskiej jazdy indywidualnej na czas kobiet (22,1 km):

1. Annemiek van Vleuten (Holandia) - 30.13

2. Marlen Reusser (Szwajcaria) strata 56 s

3. Anna van der Breggen (Holandia) 1.01

4. Grace Brown (Australia) 1.08

5. Amber Neben (USA) 1.12

6. Lisa Brennauer (Niemcy) 1.57

7. Chloe Dygert (USA) 2.16

8. Ashleigh Moolman-Pasio (RPA) 2.24

9. Juliette Labous (Francja) 2.28

10. Elisa Longo Borghini (Włochy) 2.47

...

24. Anna Plichta (Polska) 4.43