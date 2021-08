Tadeusz Michalik we wspaniałym stylu zdobył brązowy medal w zapasach. W walce o brąz, błyskawicznie pokonał Węgra Alexa Gergo Szoke, maksymalnie wykorzystując moment, gdy rywal był w parterze. W Tokio Polak pokonał trzech rywali, przegrał tylko z późniejszym mistrzem olimpijskim, Musą Jewłojewem z Rosyjskiego Komitetu Olimpijskiego. Po wygranych walkach i na podium polski zapaśnik miał łzy w oczach. Kim jest Tadeusz Michalik, zapaśnik, który w Tokio miał częste okazje do wzruszeń?



Reklama

Tokio 2020 - bądź z nami na igrzyskach olimpijskich! Sprawdź



Tadeusz Michalik - syn gospodarza z medalem w Tokio

Styczeń 2020, Jasieniec. Do wsi pod Świebodzinem (województwo lubuskie) przyjeżdża ekipa telewizyjna z programu Dzień Dobry TVN. Chodzi o materiał "sportowe rodzeństwo", o brązowej medalistce z Rio Monice Michalik i - jak się okazało - przyszłym medaliście z Tokio Tadeuszu Michaliku. Gospodarz i tata, Marian Michalik, wspominał dzieci przerzucające słomę. Sam Tadeusz Michalik pokazywał w stodole, gdzie tę słomę rzucał, na potrzeby materiału pojeździł też ciągnikiem. - Te małe snopki to się cały dzień woziło i przerzucało. Traktowałem to jak trening - mówił Tadeusz Michalik. - I tak oto wygląda życie na wsi - dodawał.



- Żeby jeszcze Tadziu zdobył medal na olimpiadzie... Jestem z dzieci dumny, zadowolony - mówił tata, Marian Michalik.



Po medalu Tadeusza Michalika, po spełnionym marzeniu, duma ojca może być już pełna.



Tadeusz Michalik - zapaśnik i brat medalistki z Rio

Sierpień 2016, Rio. Monika Michalik, siostra Tadeusza Michalika, zdobywa medal w zapasach.



- Moja siostra zrobiła świetną robotę i bardzo chciałbym powtórzyć jej sukces, a nawet, jeśli będę miał dobry dzień, przebić jej osiągnięcie. Tak, najlepiej byłoby pokonać siostrę - mówił ze śmiechem w rozmowie z SBC Portal Sportowy. - To dla mnie bardzo motywujące, aby być lepszym od swojej siostry. To pobudza mnie do działania - dodawał.

Na pierwszy trening Tadeusza Michalika nie zabrała jednak siostra Monika, a brat - rodzina Michalików (Tadeusz ma ośmioro rodzeństwa) jest mocno usportowiona, postawiła przede wszystkim na zapasy. - To brat zabrał mnie na treningi, miałem wtedy 10 lat. To właśnie brat zaszczepił we mnie miłość do zapasów - wspominał Tadeusz Michalik w materiale Dzień Dobry TVN.

Tadeusz Michalik - pacjent

Luty 2020, Rzym. Tadeusz Michalik w Tokio wywalczył medal, choć jeszcze niecałe 1,5 roku temu jego start na igrzyskach był niepewny. W lutym 2020 roku podczas badań we Włoszech okazało się, że serce Tadeusza Michalika nie pracuje jak trzeba. Do operacji doszło w maju 2020. - Psychicznie to na mnie trochę wpłynęło, na chwilę dobiło. To wszystko stało się znienacka, byłem zaskoczony. Na szczęście wszystko przebiegło bez problemu i dzisiaj już nie ma po tym śladu. Staram się nawet o tym nie myśleć - mówił Tadeusz Michalik w rozmowie z SBC.





Tadeusz Michalik - wojskowy

Nieokreślona przyszłość - wojsko. W materiałach o Tadeuszu Michaliku dużo jest mowy o rodzinie, czy jego zdrowiu, mniej o jego sytuacji zawodowej. W rozmowie z Piotrem Przyborowskim na aosporcie.pl, Tadeusz Michalik mówi: - Kiedy przestanę już walczyć na macie, to wiążę swoją przyszłość z wojskiem. Aktualnie jestem zresztą żołnierzem zawodowym na sportowym etacie w Centrum Szkolenia Wojsk Inżynieryjnych i Chemicznych we Wrocławiu. Sądzę, że moje miejsce po rozstaniu się ze sportem jest właśnie w wojsku.

Tadeusz Michalik - żołnierz na medal! Brązowy medal olimpijski z Tokio!



Bartosz Nosal