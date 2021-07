W Tokio "Biało-Czerwoni" wystąpią jedynie w rywalizacji mężczyzn. W męskim i kobiecym turnieju zawodników podzielono na sześć grup po cztery pary w każdej.

Grzegorz Fijałek i Michał Bryl trafili do grupy E, w której wystąpią także Brazylijczycy Evandro i Bruno Schmidt, Chilijczycy Marco i Esteban Grimalt oraz Marokańczycy Mohamed Abicha i Zouheir Elgraoui.

W grupie F zagrają Piotr Kantor i Bartosz Łosiak, a ich rywalami będą: Japończycy Yusuke Ishijima i Katsuhiro Shiratori, Niemcy Julius Thole i Clemens Wickler oraz Włosi Daniele Lupo i Paolo Nicolai.

Do fazy play off - 1/8 finału - awansują po dwa najlepsze duety z każdej grupy, plus dwa z trzecich miejsc z najlepszym bilansem, a także dwie wyłonione z dodatkowej rywalizacji z udziałem pozostałych ekip, które były trzecie w grupach.

Grupy z Polakami:

Grupa E:

Grzegorz Fijałek/Michał Bryl (Polska)

Evandro/Bruno Schmidt (Brazylia)

Marco Grimalt/Esteban Grimalt (Chile)

Mohamed Abicha/Zouheir Elgraoui (Maroko)

Grupa F:

Yusuke Ishijima/Katsuhiro Shiratori (Japonia)

Julius Thole/Clemens Wickler (Niemcy)

Daniele Lupo/Paolo Nicolai (Włochy)

Piotr Kantor/Bartosz Łosiak (Polska)

