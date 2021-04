Tokio. Polscy olimpijczycy zostaną zaszczepieni przed igrzyskami

Sportowcy, którzy będą reprezentować Polskę na igrzyskach olimpijskich, zostaną zaszczepieni - taką informację przekazał w środę Mateusz Morawiecki. Zaszczepieni zostaną również piłkarze, którzy w czerwcu pojadą na mistrzostwa Europy.

- To wspaniała wiadomość dla ruchu olimpijskiego - powiedział na konferencji przewodniczący PKOl Andrzej Kraśnicki.



- Prosiliśmy ministrów o przekazanie informacji, kiedy będzie to możliwe dla tak szczególnej grupy jak olimpijczycy i reprezentanci Polski w piłce nożnej na mistrzostwach Europy - dodał.



- Trzeba przyznać, że ta grupa nie jest zbyt liczna - zaznaczył Piotr Gliński, minister kultury, dziedzictwa narodowego i sportu. Łącznie zaszczepionych zostanie nieco ponad 1000 olimpijczyków i 60 osób działających przy reprezentacji Polski w piłce nożnej.



Członkowie kadry narodowej polskich związków sportowych w sportach olimpijskich, zawodnicy przygotowujący się do igrzysk olimpijskich, igrzysk paraolimpijskich lub igrzysk głuchych mają prawo do szczepień przeciw COVID-19 w etapie pierwszym - przewiduje rozporządzenie opublikowane w Dzienniku Ustaw.

Rozporządzenie w tej sprawie zostało opublikowane we wtorek.

- Nie ma lepszych ambasadorów niż sportowcy. Sam grałem na wielkich imprezach i czułem, że reprezentuję cały kraj. Inicjatywa, o której mówiliśmy już kilka miesięcy temu, a którą wsparł Polski Komitet Olimpijski, jest inicjatywą szalenie pozytywną - powiedział na konferencji prezes PZPN Zbigniew Boniek.



Z pierwszych informacji wynika, że sportowcy mają zostać zaszczepieni jeszcze przed początkiem czerwca, by móc bezpiecznie uczestniczyć w imprezie.

Igrzyska olimpijskie przełożone z 2020 na 2021 z powodu pandemii COVID-19 mają się odbyć w dniach 23 lipca-8 sierpnia, natomiast paraolimpijskie od 24 sierpnia do 5 września.

Z kolei mistrzostwa Europy w piłce nożnej, które także zostały przesunięte o rok, odbędą się w dniach 11 czerwca-11 lipca.