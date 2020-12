Tokio. Czołowi polscy siatkarze plażowi w górach szykują się do sezonu

Siatkarki plażowe Kinga Wojtasik i Katarzyna Kociołek przygotowania do nowego sezonu, w którym będą walczyć o awans na igrzyska w Tokio, zaczęły od obozu w Zakopanem. Michał Bryl i Grzegorz Fijałek oraz Piotr Kantor i Bartosz Łosiak trenują zaś obecnie w Szczyrku.

Wideo Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. Jerzy Mielewski dla Interii komentuje ostatnie doniesienia transferowe w PlusLidze. Wideo INTERIA.TV