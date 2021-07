Klepacka wyleciała do Tokio z drugą grupą polskich sportowców, którzy w poniedziałek otrzymali nominacje olimpijskie i złożyli olimpijską przysięgę, a we wtorek udali się do Japonii.



Podróż była długa, zawodniczka najwyraźniej zgłodniała, więc tuż po zjawieniu się w wiosce olimpijskiej poszła na stołówkę. To, co tam zastała, skojarzyło się jej z kabinami widzeń w zakładzie karnym.

- Prawie jak w kryminale, słuchawki tylko brakuje - skomentowała Klepacka.

Pierwsze starty Klepackiej zaplanowano na 25 lipca. Jeżeli Polka zakwalifikuje się do wyścigu finałowego, to o medale walczy będzie 31 lipca.

Reklama

Instagram Post

Czytaj też na Polsatsport.pl