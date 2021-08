Pierwszy z niedzielnych wyścigów wygrały Brytyjki: Hannah Mills i Eilidh McIntyre. Nasze reprezentantki zajęły piąte miejsce. Dzięki temu wyczynowi dwójka, która przed dwoma laty sięgnęła po mistrzostwo świata, zrównała się punktowym dorobkiem z Polkami.

Podczas drugiego wyścigu najlepsze okazały się Amerykanki: Nikole Barnes i Lara Dallmann-Weiss, prowadzące od pierwszego punktu kontrolnego aż do samej mety. Drugie miejsce zajęła para Mills - McIntyre, a trzecie - nasze rodaczki. Oznaczało to, że Skrzypulec i Ogar-Hill straciły prowadzenie w łącznej klasyfikacji na rzecz Brytyjek.



W klasyfikacji prowadząca aktualnie para ma zaledwie punkt zapasu nad Polkami. Trzecie miejsce, ze sporą już stratą zajmują Francuzki: Camille Lecointre i Aloise Retornaz. Przewaga naszego duetu nad czwartą załogą jest już bardzo duża.



Do zakończenia zmagań pozostały trzy wyścigi: dwa poniedziałkowe, oraz środowy, podwójnie punktowany, tzw. "medalowy".



