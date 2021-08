W walce przeciwko Tunezyjczykowi Polak szybko objął prowadzenie, a następnie, po przymusowym parterze dla rywala skutecznie gotował mu "wózki", błyskawicznie kończąc pojedynek.

Achouri próbował ratować się jeszcze challengem, ale sędziowie nie zmienili swojej decyzji. Nasz zawodnik wygrał pewnie, 10-0 i awansował do ćwierćfinału, gdzie już czekał Amerykanin Tracy Hancock.



W pojedynku z amerykańskim zapaśnikiem Michalik zaczął bardzo aktywnie, dwukrotnie próbował akcji punktowych, ale Amerykanin zdołał się wybronić. Chwilę później sędziowie niespodziewanie ukarali go punktem za pasywność i sprowadzeniem do parteru, który na szczęście nasz zapaśnik zdołał obronić.



W drugiej rundzie to Amerykanin dostał punkt za pasywność, ale i jemu, mimo próby wynoszenia, udało się obronić parter. Chwilę później Michalik zdołał wypchnąć Hancocka za matę, za co dostał jeden punkt. Rywal poprosił o challenge, który przegrał i zrobiło się 3:1 dla polskiego zapaśnika.



Amerykanin nie odpuszczał i po chwili to on wypchnął Polaka za matę, na co Michalik natychmiast odpowiedział podobną akcją. W ostatniej minucie Hancock zdołał wykonać tylko jedną akcję i to za jeden punkt, dzięki czemu to polski zapaśnik wygrał walkę 4:3 i awansował do półfinału. A to oznacza, że tylko jedno zwycięstwo dzieli go od medalu igrzysk olimpijskich w Tokio!



