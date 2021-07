Niemki przez większość dystansu płynęły na drugiej pozycji.

"Do tego feralnego momentu płynęłyśmy najlepszy wyścig w sezonie. Już widziałyśmy się na drugim miejscu. I wtedy zupełnie straciłyśmy rytm po +złapaniu raka+ i praktycznie na moment stanęłyśmy. Taka porażka boli jeszcze bardziej" - przyznała Carlotta Nwajide po tym, jak niemiecka osada osiągnęła metę na piątym miejscu.

Tokio 2020. Niemki z błędem zwanym "złapaniem raka"

"Złapanie raka" to błąd techniczny polegający na zbyt głębokim zanurzeniu wiosła bądź np. uderzeniu w boję.

Trenerem Niemek jest Marcin Witkowski, który do igrzysk w Rio de Janeiro opiekował się polskimi wioślarkami. Doprowadził biało-czerwone do trzech medali olimpijskich.

Na czele stawki od początku były Chinki, ale Niemki zostały wyprzedzone przez Polki i Australijki, które również stanęły na podium, oraz czwarte na mecie Włoszki.

Franziska Kampmann: Gdyby nie ten błąd, byłoby srebro

"Gdyby nie ta przygoda, byłybyśmy drugie. W ciągu kilku sekund wszystko przepadło. Inni mieli po prostu więcej szczęścia, ale pogoda czy wszystko to, co związane z wodą, to część wioślarstwa" - podkreśliła Franziska Kampmann.

Wicemistrzynie olimpijskie Polki płynęły w składzie: Agnieszka Kobus-Zawojska, Marta Wieliczko, Maria Sajdak i Katarzyna Zillmann. To pierwszy medal biało-czerwonych w tegorocznych igrzyskach.