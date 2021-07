Tokio 2020. Wiktor Głazunow odmienił swój los i jedzie na igrzyska

Tokio 2020 - Polacy

Kanadyjkarz Wiktor Głazunow zadebiutuje na igrzyskach olimpijskich, choć jeszcze kilka miesięcy temu był dość daleko od wyjazdu do Tokio. Jak przyznał, dobry plan treningowy, ciężka praca i wiara w powodzenie tej misji doprowadziły go do wymarzonego startu.

