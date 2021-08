Wiktor Głazunow musiał przebijać się do półfinałów poprzez biegi repasażowe, tutaj nazywane ćwierćfinałami, jednak tam pokazał się z bardzo dobrej strony, dlatego można było liczyć, że Polak powalczy o awans do finału. Nasz kanadyjkarz stał przed wielką szansą, szczególnie, że nieco sprzyjało mu szczęście, bo akurat jego seria wydawała się nieco słabsza.



Awans do finału uzyskiwało po czterech najlepszych zawodników z każdej serii. Startujący z siódmego toru Głazunow zaczął mocno i starał się trzymać za Chińczykiem Hao Liu, który był zdecydowanym faworytem. Na półmetku Polak znajdował się na czwartej pozycji, ale stawka była bardzo wyrównana i wszystko cały czas pozostawało otwarte.



Niestety w drugiej części dystansu nasz kanadyjkarz opadł sił i stracił kontakt z czołówką. Ostatecznie finiszował na siódmym miejscu i popłynie w finale B. Zwycięzcą tej serii został reprezentant Francji Adrien Bart, który przypłynął tuż przed Liu.



KK



