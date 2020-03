Bokserowi Concordii Knurów Damianowi Durkaczowi (63 kg) zabrakło podczas kwalifikacji jednej wygranej do awansu na igrzyska w Tokio. - Szkoda, bo jest w świetnej formie - powiedział klubowy trener zawodnika Ireneusz Przywara, obecny na turnieju w Londynie.

Durkacz miał w pojedynku o ćwierćfinał rywalizować z Węgrem Milanem Fodorem, ale zawody przerwano z powodu pandemii koronawirusa. W kategorii 63 kg awans na igrzyska olimpijskie w Tokio wywalczy ośmiu zawodników.

"Wszystko szło dobrze, zgodnie z planem. W przeddzień walki Damiana, po porannej serii pojedynków, organizatorzy poprosili, by z każdej ekipy pozostał jeden przedstawiciel i ogłosili przerwanie turnieju" - zaznaczył Przywara.



Dodał, że rywalizacja została w pewien sposób "zamrożona".



"Tyle, że nie wiadomo, kiedy zostanie dokończona. W efekcie musieliśmy wracać do kraju, co nie było takie proste, bowiem trzeba było szukać samolotu. Ostatecznie się udało" - dodał trener.



Podkreślił, że reakcje poszczególnych ekip i zawodników na decyzję organizatorów były różne, w zależności od wyników losowanie.



Durkacz swój pierwszy pojedynek wygrał walkowerem z urodzonym w Afganistanie, a startującym w barwach Reprezentacji Uchodźców Faridem Walizadehem.



"Zawodnicy w Europie przecież doskonale się znają. Każdy wiedział, na czym stoi, jakie ma szanse w kolejnych walkach. Tym niemniej rozczarowanie z przerwania zawodów było widoczne. Mnie było szkoda, bo Damian prezentuje w tym roku wysoką formę, boksuje bardzo dobrze i stawiałem na niego" - ocenił szkoleniowiec.



Przywara, jak i reszta ekipy selekcjonera Iwana Juszczenki, został poddany domowej dwutygodniowej kwarantannie.



"Siedzę w domu, w czwartek sprawdzali mnie policjanci. Zadzwonili, że zaraz podjadą pod dom i mam się im pokazać w oknie. Wyszedłem więc pomachać na balkon. Nie wiem, czy można to brać "na wesoło", bo z chorobą nie ma żartów. Tyle, że dla trenera 14 dni w domu - będzie ciężko" - zakończył z uśmiechem Ireneusz Przywara.



